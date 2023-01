De Revelion, Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” din Suceava a avut apariții consistente la două posturi naționale de televizune, fiind vorba despre TVR1 și Realitatea Plus. Directorul ansamblului, Sorin Filip, a declarat, la Radio Top, că la TVR1 s-au difuzat două ore și jumătate din cele șapte filmate, iar la Realitatea Plus patru ore din opt. El a precizat că filmările pentru noaptea de Revelion s-au făcut la Pensiunea „Vatra Boierească” din Cacica, pentru Realitatea Plus și, respectiv, în studioul 3 al TVR pentru TVR1. Sorin Filip a mai spus că la București au fost opt perechi de dansatori și doi soliști vocali, el și Lucica Păltineanu, în timp ce la filmările de la Cacica au participat mare parte din cei 76 de componenți ai Ansamblului „Ciprian Porumbescu”, plus tineri colaboratori ai săi de la <Vedeta populară>. Tinerii au reprezentat Bucovina în cadrul emisiunii <Vedeta populară> de la TVR și sînt deținători de trofeu. Ansamblul este o structură a Centrului Cultural Bucovina, aflat în subordinea Consiliului Județean Suceava.