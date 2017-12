Are un show fantastic şi piese pe măsură, aşa că nu-i de mirare nici tariful piperat, dar nici numărul mare de spectacole pe care le are de Revelion. Delia va cânta în Bucureşti, în 4 locaţii, şi va încasa 60.000 de euro, potrivit click.ro.

Iubita lui Răzvan Simion, de la “Neatza cu Răzvan şi Dani”, are şi ea un decembrie plin. Lidia Buble (24 de ani), care cântă mai nou cu trupă de instrumentişti, de când a lansat piesa “Cămaşa”, are în decembrie 10 concerte, plus alte 3 pe care le va susţine în noaptea de Revelion, conform sursei citate.

