Deputatul PSD de Suceava, Vlad Popescu-Piedone, a adus bucuria la un centru destinat persoanelor vârstnice. Împreună cu un grup de prieteni parlamentarul a donat produse alimentare necesare pentru mesa de Paște. ”Săptămâna Patimilor, o perioadă de smerenie și curățare spirituală, în care ne amintim de patimile lui Iisus înainte de a fi răstignit, ar trebui să fie, pentru toți, un nou început. Să arătăm și noi, precum Mântuitorul, dragoste pentru semenii noștri, să le fim alături celor mai puțin norocoși. Așa cum m-a învățat tata încă de mic copil, am vrut să respect tradiția și să fiu alături și anul acesta de bunicii noștri, care nu mai au norocul să fie îmbrățișați de nepoți. Alături de mai mulți prieteni cu suflet mare am mers la un centru destinat persoanelor vârstnice, pentru a le ura Paște liniștit și luminat și pentru a le oferi câteva merinde. Simt o bucurie imensă când îi revăd sănătoși, pentru că știu că bătrânețea nu e ușoară. Eu mai am o singură bunică și mă rog la Dumnezeu să o țină sănătoasă mulți ani de acum înainte. Ea… e o bunică fericită, cu nepoți și strănepoți, de care a avut grijă și pe care i-a iubit în mod egal. Ne-a alinat când plângeam, ne-a certat când greșeam și ne-a făcut întotdeauna cele mai bune prăjituri. Așa că, dragi prieteni, îmbrățișați-vă bunicii, chiar daca sunt ai altora, pentru că timpul zboară! Pentru ei, o îmbrățișare reprezintă cât o mie de cuvinte!”, a notat Popescu-Piedone pe pagina sa de socializare.