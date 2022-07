O familie de suceveni cere lămuriri de la arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, dacă pot cununa un prieten care le-a botezat fetița. ”Vă rog să mă lămuriți într-o chestiune. Un prieten ne-a botezat fetița, iar anul viitor se căsătorește. Putem să îi fim nași de cununie? Avem această dilemă. Mai ales că avem și un exemplu apropiat unde s-a întâmplat așa”, a întrebat mireanul.

”Deși pare ciudată această suprapunere, fin de cununie pentru părinți și naș de botez pentru copilul lor, totuși nu constituie un impediment. Este foarte important ca cei doi să fie cununați”, le-a răspuns IPS Calinic.