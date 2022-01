O mamă din județul Suceava vrea să știe de la arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, dacă o poate cununa pe nașa copilului ei. ”O bună prietenă mi-a botezat băiețelul. Eu am voie, conform canoanelor, să o cunun pe ea? Am voie și să îi botez eu un copil al ei?”, a întrebat femeia.

”Dacă sunteți căsătorită și cununată în Biserică, nu aveți niciun impediment să o cununați, și nici să îi botezați, dacă este singura opțiune. Desigur, de botezat, ați fi putut să botezați și necăsătorită fiind”, i-a răspuns ierarhul.