Începând din 14 aprilie și până pe 1 decembrie în parcurile din Suceava cetățenii vor putea asculta săptămânal muzică militară și de promenadă interpretată de Fanfara ”Maestro Art”. Asta în urma unui parteneriat pe care Primăria Suceava îl va încheia cu Asociația Culturală ”Ansamblul Maestro Art”, parteneriat care va fi aprobat în ședința Consiliului Local de săptămâna viitoare. Fanfara va cânta si in alte locatii la solicitarea Municipiului Suceava si Consiliului Local Suceava precum evenimente cu caracter reprezentativ pentru municipiu. Municipalitatea va finanța acestt proiect cu suma de 150.000 de lei.

„Fanfara Maestro Art Suceava” invita cetătenii la spectacole pline de culoare si dinamism, cu un repertoriu diversificat, bogat si variat stilistic, diferit pentru fiecare spectacol. Prin sustinerea acestor spectacole se doreste recrearea atmosferei de altadată cand domnisoare, doamne si domni se adunau in fata foișoarelor din marile parcuri pentru a se delecta cu acordurile muzicii militare. Obiectivul principal al acestui proiect il constituie pastrarea, promovarea si valorificarea muzicii de promenada, o alternativa culturala oferita cetatenilor suceveni si nu numai, in vederea petrecerii timpului liber si relaxarii, dezvoltarea strategiei de integrare sociala prin muzica, stimularea interesului publicului pentru receptarea muzicii militare si de promenada. lubitorii muzicii de promenada se vor putea bucura de vibratiile alămurilor pret de o ora, timp in care instrumentistii profesionisti vor imbina in mod armonios binecunoscutele marșuri militare cu ritm de vals, folclor stilizat, jazz si alte melodii ritmate din repertoriul national si international. Cetatenii suceveni si turistii care viziteazi orasul sunt invitati să asculte si să le patrunda in suflete acordurile muzicii de fanfară”, se spune în raportul la proiectul de hotărâre de Consiliu Local.