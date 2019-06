Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași anunță că și astăzi se lucrează la construirea rutelor ocolitoare ale Sucevei și Rădăuților. De asemenea, este în curs de reabilitare drumul național 18 între Cîrlibaba și Iacobeni, iar pe DN2 Suceava-Siret, DN2E Marginea-Vicovu de Sus și DN17 Păltinoasa-Suceava se execută reparații asfaltice.

