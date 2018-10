Șeful Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava, Radu Avădănei, s-a stins din viață, astăzi, după o lungă și grea suferință, la vîrsta de 54 de ani. Radu Avădănei a fost primul și singurul director al unității din subordinea Consiliului Județean. Direcția a fost înființată în 2005. Radu Avădănei a absolvit Universitatea „Gheorghe Asachi” din Iași, la specializarea Căi Ferate, Drumuri și Poduri. Trupul neînsufleţit al lui Radu Avădănei va fi depus la Biserica „Sfînta Înviere” din Suceava, iar înmormîntarea va avea loc luni, 15 octombrie, de la ora 12.00, în Cimitirul „Pacea”.

