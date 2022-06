Lui Roger Bacon i s-a spus „Doctor Mirabilis” („Învățatul Minunat”), el fiind, probabil, cel mai mare gânditor al Evului Mediu. În această zi, la 11 iunie1292, a fost adus spre odihna veșnică, în orașul universitar Oxford.

Bacon se născuse în Ilchester, Somerset, cu 78 de ani înainte. A studiat mai întâi la Oxford și apoi la Paris, unde a intrat în ordinul franciscan.

Bacon a fost un erudit medieval, excelând în domeniile matematicii, al opticii, al limbilor străine și al astronomiei, manifestând un interes deosebit față de alchimie, transformarea metalelor obișnuite în aur.

A construit telescopul și a descoperit că putea să provoace explozii combinând cărbunele cu sulful și cu salpetrul, mixtură pe care a numit-o praf de pușcă, cu sute de ani înainte ca acesta să fie adus în Europa. Însă marea sa contribuție a fost „inventarea” metodei științifice – respectiv repetarea experimentelor atent controlate până când certitudinile cauzei și efectului pot fi demonstrate.

Deoarece Bacon s-a situat atât de mult înaintea vremii sale – și înaintea propriei Biserici – a petrecut 10 ani închis într-o celulă întunecoasă, în mănăstirea sa, fără să comunice cu lumea exterioară. Însuși ordinul franciscan din care făcea parte l-a condamnat la izolare din cauza concepțiilor sale eretice cu privire la știință, dar și din cauza criticilor virulente la adresa altor învățați și teologi, papa interzicându-i lucrările.

La moartea sa, la doi ani după ce fusese eliberat din închisoare, Roger Bacon era convins că viața și lucrările sale eșuaseră; astăzi este considerat unul dintre principalii fondatori ai științei moderne.

Tot la 11 iunie:

1572: Se naște la Londra dramaturgul Ben Jonson.

1776: Se naște pictorul englez John Constable.

1967: Națiunile Unite negociază o încetare a focului care să pună capăt Războiului de Șase Zile dintre Israel, Egipt, Iordania și Siria.

Geo Alupoae, critic de teatru.