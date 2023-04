Președintele Colegiului Medicilor Suceava, doctorul chirurg Sorin Hîncu, este dezamăgit de prestația ministrului Sănătății, Alexandru Rafila. Într-o emisiune la Radio Top, chirurgul a vorbit în principal despre faptul că din cauza dezinteresului ministerului condus de domnul Rafila, spitalele duc lipsa specialiștilor. Doctorul Hîncu a afirmat: „Nu-mi place ministrul Rafila. Dumnealui este profesor universitar, cu specialitatea epidemiologie. A fost foarte util în pandemie, și mai departe nu am văzut nimic concret. Domnul Rafila se plimbă mult și mai iese la televizor și zice una sau alta. Însă, nimic concret, nimic eficient. Colegiul Medicilor a semnalat, atât cât poate fi și el ascultat, luat în seamă. Mai mult nu are ce să facă. Aici este problema guvernului și a Ministerului Sănătății. Ce este așa de greu să revii la o situație clară, să știe fiecare județ ce deficit de personal are în spitale, ce specialități nu are acoperite, și de câți oameni are nevoie. Părerea mea e că nu există interes pentru centralizarea datelor”. Șeful Colegiului Medicilor Suceava a completat: „Ar trebui să fie un plan de repartiție a specialiștilor. Absolventul de Medicină termină facultatea, își ia diploma, și e un tânăr șomer. Așteaptă concursul de rezidențiat, ori pleacă în străinătate cu diploma aia care este acum recunoscută. Rămân posturi la specialitățile care nu sunt agreate. Înainte, repartiția se făcea pe țară, după posturile vacante. Rezidențiatul se dădea tot pe posturi vacante”. În perioada 17 aprilie 1997-5 martie 2005, Sorin Hîncu a condus Spitalul Județean Suceava.

