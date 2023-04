Ciorba rădăuțeană ocupă locul 12 în topul celor mai bine cotate supe din lume într-un clasament făcut de Taste Atlas. Pe primul loc se clasează supa japoneză Tonkotsu ramen urmată de cea poloneză Zurek și de cea turcească Mercimek çorbası. Ciorba rădăuțeană a obținut 4,6 puncte din 5. Ea a fost inventată de rădăuțeanca Cornelia Dumitrescu pe când lucra la Restaurantul ”Nordic” actualmente ”Național”.

