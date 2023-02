Poliția Suceava a transmis că în ultima perioadă, polițiștii acționează zilnic pe drumurile publice, pentru prevenirea evenimentelor rutiere, cu preponderență pentru identificarea celor care conduc vehicule sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. Doar în perioada 25 – 26 februarie, polițiștii din Rădăuți și Câmpulung Moldovenesc au identificat doi șoferi care se aflau sub influența substanțelor interzise. În ambele cazuri au fost întocmite dosare penale și se efectuează cercetări cu privire la infracțiunile de ”conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.

Astfel, sâmbătă, 25 februarie, în jurul orei 15:55, polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier – Poliția Rădăuți în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe strada Spitalului din acest municipiu au oprit un autoturism condus de către un localnic, acesta aflându-se singur în autoturism. Având în vedere că șoferul avea un comportament dubios, s-a procedat la testarea acestuia cu aparatul etilometru rezultatul fiind negativ, iar mai apoi a fost testat cu aparatul marca Drager Drugtest 5000, aparatul indicând prezența activă în organism a substanței METHAMPHETAMINE. În urma testării, șoferul a fost condus la Spitalul Municipal Rădăuți, unde, cu consimțământul său, i-au fost recoltate probe biologice. În cauză urmează a se efectua cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, faptă prev. și ped. de art. 336 alin. (2) din Codul Penal.

De asemenea, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 4:05, polițiștii echipajului de poliție rutieră au efectuat semnalul de oprire pentru un autoturism pe strada Calea Bucovinei din Câmpulung Moldovenesc, acesta fiind condus de către un bărbat din comuna Vatra Moldoviței. Având în vedere comportamentul șoferului, acesta a fost testat cu aparatul Drager DrugTest 5000 din dotare, indicat o valoare pozitivă la substanța BENZODIAZEPINES (BZO). Șoferul a fost condus la Spitalul din Câmpulung Moldovenesc unde i-au fost recoltate mostre biologice.

Și în acest caz se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, faptă prev. și ped. de art. 336 alin. (2) din Codul Penal.

Poliția Suceava a reamintit că la finalul anului precedent, cu sprijinul autorităților locale, respectiv al primăriilor și consiliilor locale din Suceava, Câmpulung Moldovenesc, Dorna Candreni, Fălticeni, Gura Humorului și al Consiliului Județean Suceava – Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, polițiștii din cadrul structirilor rutiere IPJ Suceava au primit în dotare 9 aparate performante pentru testarea consumului de substanțe interzise Drugger DrugTest 5000.

Aparatele au intrat în dotarea Serviciului Rutier – IPJ Suceava, Poliției Municipiului Suceava, Poliției Municipiului Vatra Dornei, Poliție Municipiului Fălticeni, Poliției Municipiului Rădăuți, Poliției Municipiului Campulung Moldovenesc, Poliției Orașului Gura Humorului și Poliției Orașului Siret.

Pentru siguranța șoferilor și a celorlalți participanți la trafic, polițiștii recomandă: