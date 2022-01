Tot mai mulți suceveni încalcă măsura carantinării impusă de normele aflate în vigoare în vederea diminuării răspândirii coronavirusului. Este și cazul a doi tineri din orașul Vicovu de Sus care au plecat din carantină în Anglia. Polițiștii veniți în control miercuri, 5 ianuarie, au constatat că nu sunt la domiciliu iar după interogarea membrilor familiei au aflat că au plecat la muncă în Anglia. Tinerii au fost amendați cu câte 1.000 de lei fiecare.

