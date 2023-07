Federația Româna de Atletism prin Consiliul Federal a aprobat în ședința din 01.07.2023, în unanimitate, componența delegației de atleți care va lua parte la Festivalul Olimpic al Tineretului European în perioada 23 – 30.07.2023 la Maribor/Slovenia.

Alexandru Prâsneac a fost selectat în lotul României pentru Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOYE) din Maribor/Slovenia, care va avea loc în perioada 23-30 iulie 2023. Prâsneac Alexandru va concura în proba de 800 de metri plat și stafeta de băieți 400m,300m,200m și 100 m.

Alexandru Prâsneac este unul dintre celei mai buni atleti din România la această probă. El a câștigat medalia de aur la Campionatele Naționale de Juniori în 2022 și 2023.

Prâsneac este un atlet foarte talentat și are șanse mari de a ajunge în finala de 8 și acolo cu ajutorul lui Dumnezeu poate veni și cu o medalie . El este un concurent puternic și este pregătit pentru acest concurs.

Atletul pregătit de Cristian Prâsneac este legitimat la CSM Dorna Vatra-Dornei și CSM Bucuresți

„Sportivul a fost sprijinit de Comitetul Olimpic și Sportiv Român cu stagiu de pregâtire în Piatra Arsă și dupa intoarcere din cantomanent a primit condiți la Vatra-Dornei. Aș vrea să mulțumesc și sponsorului personal al sportivului Apa Bucovina. Aş vrea să le mulțumesc şi celor care ne sprijină și prin alte modalitati cum ar fi:refacere după antrenamente(saună,bazin) care se face la Sala Sporturilor din Poiana Stampei”, a transmis antrenorul Cristian Prâsneac.

Primăria Municipiului Vatra-Dornei a aprobat o Hotărire de Consiliul Local de a face parte la acestă deplasare și antrenorul Dornean Cristian Prâsneac.

Cristian Prâsneac a mai spus că „pentru acestă competiție am fost sprijiniți de Admistrația Locala de conducerea cluburilor CSM Dorna Vatra-Dornei și CSM Bucuresti și de foarte mulți oameni inimoși care iubesc sportul. Am plecat cu găndul de a face o figura cît mai frumoasa și să reprezentam cu cinste Municipiul Vatra-Dornei”.