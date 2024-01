Sâmbătă la ora 12:34, Secția de Poliție Burdujeni a fost sesizată prin SNUAU 112 cu privire la faptul că pe strada Amurgului, în fața blocului, o persoană care este posibil să se afle sub influența băuturilor alcoolice a tamponat un vehicul parcat. La fața locului s-a deplasat o patrulă de ordine și siguranță publică din cadrul Secției de Poliție Burdujeni fiind identificat apelantul care a indicat autoturismul care i-a avariat mașina. Polițiștii au procedat la legitimarea șoferului, stabilindu-se că este un bărbat din Suceava și întrucât acesta prezenta semne ale consumului de băuturi alcoolice și emana totodată halenă alcoolică, s-a procedat la testarea acestuia cu aparatul etilometru, rezultatul fiind 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus ulterior la UPU Suceava pentru prelevarea de mostre biologice. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, faptă prevăzută de art. 336 alin. (1) din Codul penal, ce urmează a fi soluționat procedural de lucrătorii Biroului Rutier Suceava.