Sâmbătă, 30 martie, în jurul orelor 00:04, polițiștii Poliției Orașului Salcea, se aflau in exercitarea atribuțiunilor de serviciu, respectiv supravegherea și controlul traficului rutier, pe raza localitatii Plopeni în vederea depistării conducătorilor auto care săvârşesc abateri la regimul rutier, moment in care, au fost informați prin SNUAU 112 că pe DN29 dinspre Suceava spre Salcea se deplasează o autotuilitară de culoare albă, a cărui conducător auto este posibil sub influența băuturilor alcoolice. Cu ocazia deplasării la fața locului, la o distanță de circa 5 metri de autoutilitară a fost identificat un bărbat de 26 ani, domiciliat în satul Recia-Verbia, comuna Dimăcheni, județul Botoșani.

În urma verificării în bazele de date, s-a stabilit faptul că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. S-a procedat la testarea acestuia cu aparatul etilometru rezultând o alcoolemie de 1.18 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care cel în cauză a fost condus la Secția UPU a Spitalului Județean Suceava, unde a fost de acord să îi fie prelevate două mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Procedându-se la verificarea documentelor autoutilitarei și fiind întrebat despre proveniența ei, bărbatul a declarat faptul că la data de 30.03.2024, în jurul orei 00:00, în timp ce se deplasa cu o bicicletă prin cartierul Burdujeni a observat autoutilitara ce se află parcată pe marginea drumului. Acesta a verificat portierele autoutilitarei, ocazie cu care a observat că nu este asigurată și profitând de acest lucru, a pătruns în interiorul ei, ocazie cu care a găsit cheia de rezervă a acesteia cu ajutorul cărei a pornit-o și a condus-o spre oraș Salcea. S-a luat legătura telefonică cu deținătorul autoutiliarei, acesta fiind informat despre faptul că i-a fost sustrasă autoutilitara, solicitându-i-se să se prezinte la locul în care se află parcată, pentru a o putea preda către acesta după examinarea ei. În cauză, a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „Conducerea unui vehicul fără permis de conducere” faptă prev. și ped. de art. 335 alin. (1) din Codul Penal, „Conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe” faptă prev. și ped. de art. 336, alin. 1 din Cod Penal și „furtul în scop de folosință” faptă prev. și ped. de art. 230, alin 1 din Cod Penal, toate cu aplicarea art. 38, alin 1 din Cod Penal, cercetările fiind continuate de lucrătorii Poliției Orașului Salcea.