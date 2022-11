Două actrițe din trupa de teatru amator <Fabulinus> a Universității <Ștefan cel Mare> din Suceava și a Casei de Cultură a Studenților, au fost premiate la cea de-a IX-a ediție a Festivalului Național Studențesc de Teatru Contemporan „ActFest” de la Galați. Trupa suceveană a jucat spectacolul „Love me Tinder”, de Kata Gÿorfi, în regia lui Cosmin Panaite. Irina Coștiug a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal, iar Luminița Andruh a obținut premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar. Totodată, spectacolului „LOVE me Tinder” i s-a acordat premiul pentru cea mai bună scenografie la categoria „amatori” și categoria „școli de teatru”. La Festivalul „ActFest” au participat trupe de teatru afiliate caselor de cultură studențești din București, Brașov, Galați, Sibiu și Suceava. Pe 14 noiembrie, începând cu ora 19.00, spectacolul „LOVE ME TINDER” se va juca în Auditorium-ul <Joseph Schmidt> al USV. Intrarea va fi liberă.