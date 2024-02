Joi, 8 februarie, polițiștii din Fălticeni au fost sesizați cu privire la faptul că pe strada Armatei s-a produs un accident rutier cu pagube materiale din care a rezultat avarierea a două autovehicule, iar conducătorul auto care a provocat tamponarea s-ar afla sub influența băuturilor alcoolice. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au identificat pe cei doi conducători auto, iar în verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că la data de 08.02.2024, în jurul orei ora 16:15, un bărbat în timp ce conducea autoturismul a intrat în coliziune ușoară cu un alt autoturism condus în fața sa de către o femeie. Conducătorii auto a fost testați cu aparatul etilometru, rezultatul fiind de 0,23 în cazul conducătoarei auto și 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat, în cazul bărbatului, care a fost condus la Spitalul Fălticeni unde i-au fost recoltate probe de sânge. Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de “conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”, faptă prevăzută de art. 336, alin 1 din Codul Penal față de bărbat, iar în cazul conducătoarei auto a fost întocmit proces verbal de contravenție pentru nerespectarea prev. art. 102/3/a din OUG 195/2002.