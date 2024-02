Un nou accident a avut loc in această noapte pe strada Calea Unirii în zona grupului școlar din municipiul Suceava. În accident au fost implicate două autoturisme ieșite în afara părții carosabile în care se aflau patru persoane.

Intervin pompierii militari ai Detașamentului Suceava cu o autospecială pentru descarcerare cu sprijinul unui echipaj SAJ.

Cele patru persoane implicate în eveniment au refuzat transportul la o unitate spitalicească.