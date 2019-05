Primăria Botoșani, Consiliul Local Botoșani, Direcția de Servicii Publice, Sport și Agrement anunță că vineri, 17 mai, la orele 11,00, are loc dechiderea oficială a Parcului Regional de Agrement Turistic și Sportiv ”Cornișa”, situat la ieșirea din municipiul Botoșani spre Suceava. Gazdele au pregătit un concert de zile mari cu nume grele ale muzicii românești dar și mondiale precum Dr. Alban, Ottawan, Nana, Sound of Boney M feat Sheyla Bonnick. Holograf, Gelu Graur. Cel mai mare parc de agrement turistic și sportive din regiunea Moldovei cuprinde piscină acoperită, bazine exterioare, tobogane și plajă, SPA, solare orizontale și verticale, diverse tipuri de saună și masaj, patinoar artificial pentru patinaj și curling, terenuri de sport pentru minifotbal, handbal și tenis de câmp, amfiteatru în aer liber pentru spectacole de divertisment, lac cu bărci și râu artificial pentru rafting, piste pentru bicicliști, loc amenajat pentru skateboard, perete pentru escaladă, zone food-court, locuri de joacă pentru copii pe categorii de vârstă și pentru copii cu dizabilități, locuri de parcare.

