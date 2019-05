Dorna Medical a inaugurat în Suceava un centru de radiologie și imagistică medicală dotat cu aparatură de ultimă generație

Dorna Medical a inaugurat, în municipiul Suceava, un centru de radiologie și imagistică medicală, situat pe str. Universității, nr. 29, în apropierea centrului comercial Zimbru. Deschiderea oficială a avut loc astăzi, în prezența managerilor Dorna Medical, dr. Rodica Boca și Roman Boca, a directorului Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Est, Vasile Asandei, a conducerilor asociațiilor patronale din județul Suceava, Camerei de Comerț și Industrie, reprezentanți ai Direcției de Sănătate publică, precum și a mai multor doctori din municipiul Suceava.



În deschiderea evenimentului, Roman Boca a ținut să sublinieze faptul că noul centrul de radiologie și imagistică medicală este unul de excelență, pentru că este dotat cu aparate de ultimă generație, cu cele mai bune dotări și softuri, care vin în sprijinul pacienților. „Vă mulțumesc că sunteți alături de noi, că ați venit în număr atât de mare. Și aș vrea să remarc prezența domnului director general al ADR Nord Est, Vasile Asandei, a reprezentanților Direcției de Sănătate Publică, a patronatelor, Camerei de Comerț, ai băncilor și în special a medicilor. Vin dintr-o vizită din Japonia și acolo profesorii și medicii nu se închină în fața împăratului. Au o demnitate extraordinară și sunt apreciați de tot poporul japonez. Așa și la noi, ne înclinăm în fața dumneavoastră, doamnelor și somnilor medici”, a transmis managerul Dorna Medical.

Roman Boca a declarat că investiția este una importantă în municipiul Suceava, realizate atât printr-un proiect cu finanțare europeană, dar și cu o contribuție financiară importantă din partea Dorna Medical. „Apreciez sprijinul domnului Asandei pentru tot ceea ce am făcut împreună cu echipa de consultanți, care ne-a sprijinit, m-a învățat să putem să obținem aceste fonduri, la care se adaugă și o componentă a firmei destul de importantă, dar e important să primești și bani de la Uniunea Europeană. Și recomand la toți de aici din sală să apeleze la o componentă europeană, pentru că este important pentru medicină în ansamblu și pentru dezvoltarea economiei în general”, a declarat Roman Boca.

Dorna Medical are la Suceava un RMN unic în județul Suceava

Roman Boca a spus că noul centru de radiologie și imagistică medicală din Suceava are în dotare un aparat de rezonanță magnetică de top, un computer tomograf cu 128 de slice-uri, un sistem radiologic digital, un mamograf cu tomosinteză și un aparat pentru ecografie – elastografie, tote de ultimă generație, fiind produse de Siemens.

Invitat să ia cuvântul, reprezentantul Siemens, Cornel Cristea a ținut să sublinieze faptul că aparatul de rezonanță magnetică este unic în județul Suceava, precum și în județul Botoșani sau Bistrița. „Este primul RMN din județ care oferă un confort sporit pentru toate categoriile de pacienți și mă gândesc în primul rând la cei claustrofobi și la copii”, a spus Cornel Cristea.

Aparatul RMN Siemens Magnetom Aera 1,5 Tesla oferă investigații rapide și mult mai silențioase, examinarea complexă a diferitelor patologii, fiind posibile examinări complexe și de rutină: cranio cerebral, coloană vertebrală, extremități, cord, sân și angiografii. Aparatul este de cea mai nouă generație Tim, oferind flexibilitate 4G, precizie 4G și viteză 4G. De asemenea, deschiderea largă a unității de 70 de centimetri permite poziționarea și scanarea pacienților de până la 200 de kilograme sau claustrofobi.



De asemenea, noul centru Dorna Medical din Suceava este dotat cu un computerul tomograf cu 128 de slice-uri. Acesta este cel mai avansat echipament computer tomograf multislice, conceput pentru a genera imagini rapide, de înaltă rezoluție. Acesta oferă o metodă imagistică iradiantă cu expunere minimă a pacienților la o cantitate infimă de radiații.

De precizat că Dorna Medical mai are centre de radiologie și imagistică medicală în Vatra Dornei, Fălticeni și Rădăuți.

Telefoanele de contact pentru centrul de radiologie din Suceava sunt: 0330.190.205 și 0748.25.00.70.