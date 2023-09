Doi tineri sucevenei care se iubesc și vor să se căsătorească nu-și pot duce la capăt dorința pentru că au același naș de botez iar rânduielile Bisericii nu permit acest lucru. „Bună ziua! Vă trimit acest mesaj cu durere și în același timp cu speranță în suflet. Eu am avut un prieten foarte bun în copilărie, dar și pe parcursul anilor trecuți, care acum 6 luni mi-a devenit iubit, manifestând amândoi sentimente puternice și interes profund unul față de celălalt. Dorind să ne rânduim creștinește și să ne căsătorim, am dat de un obstacol, acela în care diverși preoți cu care ne-am consultat ne-au mâhnit, spunându-ne că nu ne putem căsători, alții ne-au bucurat, dându-ne totuși o speranță. Motivul pentru care unii dintre ei consideră că nu ne putem căsători este faptul că noi doi avem același nănaș de botez; practic, am fost botezați de aceeași persoană, amândoi. Acum vin cu întrebările. Există o speranță sau o rezolvare în cele enunțate? Ce putem face în acest sens, pentru a ne putea căsători?”, i-au scris tinerii arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic.

”În acest caz, prin nășia la botez s-a statornicit între dumneavoastră și celălalt fin o rudenie spirituală în grad II. Sfintele Canoane îngăduie dispensă doar pentru gradul III de rudenie spirituală. Din acest motiv nu vă puteți căsători”, a răspuns IPS Calinic.