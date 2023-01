O suceveancă îndrăgostită cere ajutorul IPS Calinic pentru a se căsători cu fratele soțului verișoarei sale de gradul 1. ”Am început recent o relație cu un băiat care are un frate căsătorit cu verișoara mea de gradul 1. Părintele meu duhovnic a calculat gradul de rudenie dintre noi și a reieșit că suntem rude de gradul 7. Este posibilă o căsătorie între noi doi?”, a întrebat fata.

”Faceți ce vă va spune duhovnicul dumneavoastră, care cunoaște prevederile canonice”, i-a răspuns IPS Calinic.