„O carte esențială pentru cei care vor să afle povestea cuplului Harry și Meghan.” TheCut.com

Drumul spre libertate – Harry & Meghan. Odiseea unei Familii Regale moderne, de Omid Scobie și Carolyn Durand este unul dintre cele mai vândute titluri ale editurii Publisol. Apărut în anul 2021, volumul poate fi achiziționat de pe publisol.ro la un preț special de 29,99 lei.

„Drumul spre libertate – Harry & Meghan. Odiseea unei Familii Regale moderne” este o biografie neoficială a Ducelui și Ducesei de Sussex, Harry și Meghan. Cartea ne introduce în viața celor doi protagoniști, începând cu primele întâlniri romantice și încheind cu perioada în care au decis să meargă pe calea libertății – la distanță de îndatoririle și constrângerile pe care le presupunea traiul la vârful Casei Regale.

Volumul este scris de doi jurnaliști cu acces privilegiat la Curte. Carolyn Durand și Omid Scobie au reușit să surprindă, în epica lor biografie, viața cuplului princiar, dincolo de luminile reflectoarelor.

„Eu și Carolyn am urmărit îndeaproape activitatea Familiei Regale cu mult înainte ca Meghan să se alăture „Firmei”, cum este numită uneori. Ani la rând am călătorit prin lume cu William, Kate și Harry. Din Singapore în Insulele Solomon, din Lesotho în India, din SUA în Noua Zeelandă. Am împărțit aceleași avioane și aceleași itinerarii amețitoare cu acești tineri membri ai Familiei Regale. Întotdeauna am comparat călătoriile cu ei cu excursiile sau cu taberele școlare, când ești înghesuit în autocare mari și faci pe revoltatul pentru a obține cele mai bune camere de hotel. Există, deopotrivă, și un soi de camaraderie, nu doar cu reporterii,personalul și ofțerii de securitate, ci și cu membrii Familiei Regale. ”- Omid Scobie și Carolyn Durand, Londra, 2020.

Volumul se bazează pe mai bine de doi ani de relatări și redă perioada cuprinsă între anii 2016 și 2020. Evenimentele descrise sunt inspirate din sute de ore de discuții și interviuri cu mai mult de o sută de surse, precum și din momentele în care cei doi autori i-au însoțit, i-au observat și au interacționat cu Ducele și Ducesa de Sussex în timpul evenimentelor lor regale oficiale și neoficiale.

Cartea ne prezintă, dincolo de titlurile tabloide și de articolele din presă, o familie care încearcă să se bucure de căsnicie și să gestioneze cu demnitate problemele mai mici sau mai mari cu care se confruntă, implicându-se totodată și în nenumărate proiecte caritabile sau ecologiste.

„Eu și Carolyn am știut mereu că Harry visa la o viață departe de zidurile Palatului, dar în timpul călătoriilor cu Prințul, mai ales în zonele rurale, am observat că dorința lui de a fi conectat la viața oamenilor obișnuiți era însoțită, adesea, de un fel de tristețe. Deși era imposibil, el își dorea să intre în legătură cu localnicii, dincolo de constrângerile impuse de protocol și de agitația pe care o crea prezența lui printre ei.”- Omid Scobie și Carolyn Durand, Londra, 2020.

Plin de mărturii ale apropiaților cuplului regal, volumul reușește rara performanță de a povesti odiseea unei Familii Regale moderne și tinere pe care, fără contribuția autorilor, n-am fi cunoscut-o decât din relatările rău-voitoare ale presei de scandal.

Cei doi autori relatează în carte și despre relația dintre soții Sussex și Prințul William și soția sa, Kate, care s-a deteriorat atât de mult încât cele două cupluri abia vorbeau. Omid Scobie și Carolyn Durand, susține că cuplurile au vorbit cu greu în timpul unei logodne de la Westminster Abbey, pe fondul consecințelor deciziei Sussex de a se retrage din familia regală.

„Da, eu și Carolyn am fost martori la multe probleme private și publice pe care Harry și Meghan le-au avut în primii doi ani de căsătorie. Totuși, acesta nu era finalul cărții pe care amândoi așteptam să o scriem sau pe care cuplul se aștepta să o trăiască. În general, niciunui membru al Familiei Regale britanice nu-i este permis oficial să autorizeze o biografie. Totuși, eu și Carolyn am reușit să obținem acces extins la persoanele foarte apropiate de cuplu: prieteni, consilieri de încredere, curteni cu vechime și oameni care fac parte din cercul intern al Familiei Sussex. De asemenea, i-am însoțit pe Harry și pe Meghan la sute de întâlniri, călătorii de serviciu și tururi, din Irlanda până în Tonga, totul în încercarea de a crea o imagine intimă și realistă a unui cuplu regal cu adevărat modern, care a rămas credincios propriilor credințe, fie că a fost lăudat sau criticat. ”- Omid Scobie și Carolyn Durand, Londra, 2020.

„Lectură obligatorie pentru orice admirator al Familiei Regale.” BuzzFeed.com

Omid Scobie este un scriitor stabilit în Londra, editor pentru Harper’s Bazaar, colaborator la ABC News, moderator al talkshow-ului Good Morning America și gazda popularului podcast de pe ABC, „The Heir Pod”. Scobie a devenit o voce cu autoritate în prezentarea vieților și proiectelor caritabile ale membrilor mai tineri ai Familiei Regale.

Carolyn Durand este producător și scriitor. A petrecut aproape două decenii lucrând în Londra, având strânse legături cu oficialități de la Palatul Buckingham, Palatul Kensington și Clarence House, participând totodată și la tot felul de evenimente internaționale de maximă importanță. În acea perioadă, ea a realizat mai multe interviuri cu membri ai Casei Regale britanice, inclusiv cu Prințul Harry. Contribuie la „O, The Oprah Magazine”, la „Elle Magazine” și la alte companii de știri americane și britanice.

Cartea Drumul spre libertate – Harry & Meghan. Odiseea unei Familii Regale moderne, de Omid Scobie și Carolyn Durand are 352 pagini + 16 pagini cu fotografii color