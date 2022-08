Serile de duminică din luna august la Warner TV sunt dedicate fanilor filmelor horror, iar producții de gen devenite cult vor fi difuzate de la ora 22:00.

În program sunt incluse două lungmetraje regizate de John Carpenter, cineast emblematic pentru filmele de groază.

Lungmetrajul horror SF „Ei trăiesc/ They Live” va fi difuzat pe 14 august. Filmul lui John Carpenter din 1988 este bazat pe povestirea „Eight O’Clock in the Morning” a lui Ray Nelson.

Cu Roddy Piper, Keith David și Meg Foster în distribuție, filmul urmărește un pierde-vară care descoperă, cu ajutorul unor ochelari speciali, că lumea este condusă de extratereștri. Ei își ascund înfățișarea reală și, cu mesaje subliminale transmise prin intermediul media, manipulează oamenii să consume, să se înmulțească și să se conformeze.

„They Live” se bucură acum de statutul de film cult, iar partea de aproximativ șase minute în care protagoniștii se confruntă pe o stradă a fost deseori inclusă în liste cu cele mai bune scene de bătaie din toate timpurile.

„Christine – Mașina ucigașă” va putea fi vizionat pe 28 august. În filmul din 1983, John Carpenter pune accent pe transformarea pe care o suferă un tânăr după ce cumpără o mașină cu o minte diabolică. Mașina ciudată face ca firea lui se să schimbe pentru a îi reflecta gândurile malefice.

Scenariul este bazat pe romanul omonim al lui Stephen King, iar din distribuție fac parte Keith Gordon, John Stockwell, Alexandra Paul, Harry Dean Stanton și Robert Prosky.

John Carpenter (n. 1948) este scenarist și regizor american, cu o carieră de cinci decenii, în care a creat filme horror precum „Halloween”, „The Fog” și „The Thing”, dar și science-fiction ca „Escape from New York” și „Starman”.

În 2019, pentru întreaga sa activitate, a fost recompensat cu trofeul onorific Carrosse d’Or al Quinzaine de Réalisateurs, program paralel Festivalului de Film de la Cannes. Astfel de distincții i-au fost acordate și din partea unor festivaluri de gen, precum Sitges, dar și din partea Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films.

