Până pe 4 martie, șapte echipe formate din studenți și masteranzi de la universități din Suceava, Iași, Cluj și București, participă online la cea de-a două etapă a concursului E.On Energy Challenge. Din partea Universității „Ștefan cel Mare” este prezentă echipa „Atlas” de la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor. Marea finală a competiției urmează să se desfășoare la începutul lunii aprilie. Locul I este recompensat cu 3.000 de euro, locul II cu un voucher de vacanță în valoare de 500 de euro pentru fiecare membru din echipă și locul III, cu un voucher de cumpărături în sumă de 1.000 de lei tot pentru fiecare membru din echipă.

