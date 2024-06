Edenred România, în parteneriat cu Asociația Școlilor Particulare (ASP) și Selgros România, a organizat primele ateliere din acest an dedicate formării bucătarilor din unitățile de învățământ în direcția respectării principiilor de nutriție sănătoasă pentru copii.

Din 17.026 de unități de învățământ de stat la nivelul anului școlar 2022-2023, doar 1.855 beneficiau de cantine școlare pentru a servi o masă caldă elevilor.

Prin această inițiativă, Edenred, împreună cu partenerii, își propune să contribuie la creșterea capacității școlilor de a oferi acces la mese echilibrate pentru elevii din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat.

Edenred România, în parteneriat cu Asociația Școlilor Particulare (ASP) și Selgros România a organizat la Timișoara primul atelier de educație nutrițională din acest an dedicat bucătarilor din unitățile de învățământ, pentru a-i ajuta să gătească mai sănătos și mai atractiv pentru copii. Evenimentul a avut loc cu participarea a 50 de bucătari de la școlile publice și private din județ și a fost găzduit de Selgros, partener care se implică activ în proiecte dedicate educației în domeniul gastronomiei.

Inițiativa face parte din programul „Masă și clasă”, un model de parteneriat intersectorial Edenred România, Asociația Școlilor Particulare (ASP) și Asociația pentru Valori în Educație (AVE), lansat în 2023. Programul își propune să sprijine unitățile de învățământ în efortul lor de transformare educațională sistemică, precum și în creșterea accesului elevilor din școli și grădinițe la mese calde și la o alimentație sănătoasă.

„Din 17.026 de unități de învățământ de stat la nivelul anului școlar 2022-2023, doar 1.855 beneficiau de cantine școlare pentru a servi o masă caldă elevilor. Însă nu neapărat și sănătoasă, iar aici vorbim de valoarea nutrițională a preparatelor gătite. După ce anul trecut am format cu succes primii 50 de bucătari ai școlilor din Capitală, ne reînnoim angajamentul pentru susținerea pe termen lung a alimentației sănătoase în grădinițe și școli prin organizarea unui nou atelier dedicat formării bucătarilor, de data aceasta din Timișoara. Prin această inițiativă ne propunem să creăm un spațiu de dialog prin care să creștem gradul de conștientizare privind necesitatea unei nutriții echilibrate pentru copii și să contribuim, într-un mod pragmatic și eficient, la creșterea capacității școlilor de a oferi acces la mese echilibrate pentru elevii din instituțiile de învățământ”, a declarat Lelia Mancaș, Director Marketing, Comunicare și CSR, Edenred România.

Suportul de curs pentru atelierul de educație nutrițională îl constituie Ghidul de rețete sănătoase pentru elevii din școli și grădinițe. Ghidul este rezultatul unei ample colaborări între specialiști în nutriție, medici și bucătari și oferă un suport practic și valoros unităților de învățământ în promovarea unei alimentații echilibrate și nutritive pentru preșcolari și elevi. Materialul include informații și recomandări pentru alimentația sănătoasă a copiilor și 50 de rețete echilibrate nutrițional destinate cantinelor școlare, adevărate modele de meniuri în acord cu standarde profesionale de referință. Rețetele sunt documentate științific cu anchete alimentare și sunt realizate pe categorii de vârstă. În plus, conțin etichetări nutriționale, ceea ce le face ușor de adoptat nu numai de cantinele școlare, dar și de către companiile furnizoare de catering pentru unitățile de învățământ. Ghidul poate fi accesat online de toate şcolile din România.

Programul „Masă și clasă” se aliniază politicilor publice europene privind accesul copiilor la o alimentație sănătoasă prin mese calde în școli și face parte din strategia de responsabilitate socială a Programului FOOD (Fighting Obesity through Offer & Demand) din România. FOOD este cel mai mare program european public-privat de promovare a obiceiurilor alimentare sănătoase în rândul angajaților și elevilor (în plan național), fiind coordonat de Edenred în 10 țări UE. În România, FOOD a fost lansat de Edenred în 2018, sub patronajul Administraţiei Prezidenţiale a României – Departamentul Sănătate Publică, și are ca parteneri Institutul Național de Sănătate Publică și Asociația Medicilor de Familie București-Ilfov.

