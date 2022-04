La Școala Gimnazială nr. 4 din Suceava sunt elevi impresionați de drama trăită de ucraineni, iar unii dintre ei au avut nevoie de consiliere psihologică. Directorul adjunct al Școlii nr.4, profesorul Mariana Ciupu, a declarat, la Radio Top: „Am întâlnit în unitate foarte multe cazuri de elevi care au trecut prin niște stări emoționale destul de intense în timpul pandemiei. Acum sunt elevi cu aceleași stări din cauza războiului. Trebuie să-i consiliem. Am avut niște repetiții la teatru pentru Slovacia, într-un proiect Erasmus, și o elevă a venit plângând. Când am întrebat-o de ce plânge, mi-a răspuns că s-a uitat la televizor, a văzut ceea ce se întâmplă în Ucraina, și vrea să ajute cumva, însă nu știe cum. Mi-a zis că e tragic ceea ce se întâmplă și ar vrea și ea să se implice. M-am străduit să o opresc din plâns și să-i explic faptul că e bine să fim solidari cu oamenii ăia care trec granița la noi, dar se poate implica numai cu acordul părinților. Au fost elevi din clasa a VII-a C, de la profesoara Brîndușa Zegrea, care, cu acordul părinților, s-au dus cu aceasta printr-un ONG la fața locului, în Vama Siret, pentru a-și manifesta solidaritatea cu refugiații”. Profesoara Ciupu a completat: „Copiii au un suflet foarte sensibil și sunt extrem de impresionați de drama pe care o trăiesc ucrainenii. În unele situații a intervenit psihologul Ramona Întorsură de la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, cu care Școala nr.4 a încheiat contract de colaborare. Apelăm la psiholog ori de câte ori apare o problemă în comportamentul elevului. Practic, consilierea psihologică reprezintă prima măsură”.