Faimosul muzician Elton John i-a adus un omagiu Reginei Elisabeta a II-a în felul său caracteristic. O amintire inedită a artistului este acea când a dansat cu monarhul la Castelul Windsor și a descoperit „inteligența Majestății Sale, căldura ei și simțul umorului”, notează click.ro.

Cântărețul a avut numeroase ocazii în care a luat legătura cu membrii familiei regale britanice, deoarece vila lui imensă se afla chiar în vecinătatea castelului Windsor. Cea mai dragă amintire cu regina este una personală.

„Momentele petrecute în privat, în spatele camerelor de filmat, sunt cele pe care le prețuiesc cel mai mult. Cum am dansat noi pe «Rock Around the Clock» la Castelul Windsor și cum am descoperit inteligența Majestății Sale, căldura ei și simțul umorului”, a declarat Elton John, conform OkMagazine.

