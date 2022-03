Marți seară, 1 Martie, a adus pe micile ecrane o nouă ediție de Survivor România, care a venit la pachet și cu o eliminare din tribul Faimoșilor.

Faimoșii au pierdut din nou jocul de imunitate în fața Războinicilor, astfel că în ediția de luni au intrat în consiliul de nominalizare, fiind nevoiți să propună trei nume spre eliminare. Ediția a fost plină de contre și replici acide, în special între TJ Miles și Cătălin Zmărăndescu, care după ce a fost trimis în Exil, a fost propus și spre eliminare.

În urma nominalizării colective, cele mai multe voturi din partea colegilor săi le-a primit Cătălin Zmărăndescu. Elena Chiriac l-a nominalizat direct pe Emil Rengle pentru a pleca acasă, iar Marian Drăgulescu l-a propus spre eliminare pe CRBL. Toți trei au intrat la votul publicului, însă unul dintre ei nu a primit suficientă susținere din partea celor de acasă pentru a continua competiția.

Înainte de consiliul de eliminare, s-a iscat o ceartă în tabăra Faimoșilor, dar și o împăcare între TJ și Zmărăndescu, care și-au dat mâna. Cătălin Zmărăndescu a susținut că îl bănuia pe TJ că ar fi cel care manipulează, însă toți l-au acuzat pe Emil Rengle în cele din urmă că este cel cu „intrigile” din concurs, notează click.ro.

„O falsitate ca la Emil nu am am văzut în viața mea. Prietenia este oficial încheiată (..) Emil a mințit și a manipulat fiecare persoană din tabăra asta. Am foarte multe exemple. (..) Emil ești printre cei mai răi oameni pe care i-am cunoscut.”, a spus Laura Giurcanu, care până acum era prietenă cu Rengle.

„Este doar o altă influenceriță care ar vinde oricând minciuni”, a spus Emil Rengle la testimoniale, potrivit sursei citate.

