Emil Rengle a avut un moment de-un real curaj, plin de sinceritate și emoție, la Survivor România, acesta povestind o întâmplare dramatică prin care famila lui a trecut în copilăria sa, notează click.ro.

Deși pare puternic și apare mereu cu o stare de spirit bună, Emil Rengle ascunde o adevărată dramă. Concurentul de la Survivor România a dezvăluit că a crescut într-o familie disfuncțională, părinții săi certându-se des și vorbind adesea despre divorț. De asemenea, Emil a mărturisit că mama lui a vrut să se sinucidă de mai multe ori, situație care l-a marcat profund pe dansator.

„Mama mea a avut de multe ori gânduri de suicid. A pierdut un prim copil. Noi am avut un frate, pe care eu nici nu l-am cunoscut. Cel mai des auzeam de la mama faptul că vrea să se sinucidă. Aveam 7-8-9 ani. Nici eu, nici sora mea nu aveam voie să intrăm în camera unde stătea mama. Urla dinăuntru că voia să se sinucidă. Am devenit obsedat de mama, pentru că nu știam cât o s-o mai am. Fiind mic, nu înțelegeam. Cum adică să vrei să te sinucizi?! De ce ai vrea să pleci și să ne lași?!”, a povestit Emil Rengle, la Survivor România, potrivit sursei citate.

