Endava, compania britanică de software prezentă pe piața locală cu 7 centre de livrare în Brașov, București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Târgu-Mureș și Pitești, anunță extinderea business-ului în alte trei locații din România: Craiova, Sibiu și Suceava. În prezent, compania are peste 3.000 de angajați în România, care lucrează pentru diverși clienți din industrii precum plăți, servicii financiare, TMT (Tehnologie, Media si Telecom) sau logistică. Una dintre cele mai mari companii de software de pe piața locală și în topul celor mai doriți angajatori, Endava este în proces continuu de extindere a echipei. Compania are poziții deschise pentru comunitatea tech: dezvoltatori software, testeri, ingineri în managementul aplicațiilor, experți în zona de date, angajați în serviciile de suport, analiști, manageri de proiect și arhitecți software.

Compania britanică a anunțat în septembrie anul acesta că trece definitiv la sistemul de muncă hibrid, care le oferă angajaților săi flexibilitate și posibilitatea de a lucra atât de la birou, cât și de acasă, în funcție de nevoile și responsabilitățile fiecărei echipe. Mai mult decât atât, compania le oferă tuturor și posibilitatea de a lucra din afara României până la 20 de zile din fiecare țară străină, beneficii de care se vor putea bucura și angajații din Craiova, Sibiu si Suceava. Echipele care lucrează în cadrul Endava pot veni la birou pentru activitățile comune, cum ar fi Ceremoniile Agile, dar și pentru programele de training, în programele de internship, workshopuri sau orice alte activități în care interacțiunea față în față este preferată.

„Cererea pentru serviciile noastre digitale a crescut în ultima perioadă într-un ritm accelerat la nivel global, ceea ce ne oferă oportunitatea de a dezvolta noi huburi și de a atrage noi talente în echipele noastre regionale. România a fost întotdeauna o piață extrem de importantă pentru dezvoltarea noastră, deoarece aici avem ingineri de software extrem de talentați precum și una dintre cele mai bune infrastructuri de internet din Europa. Trecerea la sistemul de muncă hibrid ne-a oferit și la nivel de companie mai multă flexibilitate și posibilitatea de a deschide centre noi în comunitățile în care nu suntem încă prezenți, dar care au un potențial foarte mare de dezvoltare, cum ar fi Craiova, Sibiu și Suceava”, a declarat Claudiu Constantinescu, Manager Regional, Central Europe, Endava.

Endava continuă să se extindă și să investească în comunitatea locală

În plus față de cele trei noi orașe, compania britanică anunță creșterea echipelor sale de specialiști în toate centrele din România. Delivery Unit-ul din Târgu-Mureș a depășit borna de 50 de angajați, echipă ce este coordonată de Ovidiu Spinean începând din această toamnă. Cu peste 10 ani vechime în companie, Ovidiu a fost anterior Head of User Centric Services, contribuind la dezvoltarea echipelor și a business-ului la nivel global.

Pe lângă extinderea companiei, Endava anunță și că va continua să investească în comunitatea locală, prin organizarea de evenimente gratuite pentru specialiștii IT. Astfel, pe data de 9 Decembrie va avea loc primul eveniment din seria Tech Talks dedicat comunităților externe de IT la nivel european. Evenimentul online Tech Talks – European Edition powered by Endava va fi structurat în două părți: un panel format din specialiști atât în zona de leadership cât și în zona tehnică, discuție concentrată pe oportunitățile înlesnite de noua realitate și noul mod de lucru hibrid. În cea de-a doua parte, focusul se va concentra în jurul proiectelor de tip Extended Reality, printr-o prezentare susținută de către Thomas Bedenk, Vice President Extended Reality în Endava Berlin. Cei interesați se pot înscrie AICI.