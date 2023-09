„Bunul rege Venceslau privea

De sărbătoarea lui Ștefan,

Când zăpada cădea și se-așeza-mprejur,

Înaltă, proaspătă și netedă.

Tare mai strălucea luna în noapte-aceea

Deși gerul era crud,

Când zări un sărman care aduna surcele de foc”.

Acest colind a fost scris în 1853 de un predicator englez, pe nume Neale, pe o melodie suedeză din secolul al XVI-lea. Chiar și astăzi se mai cântă despre acel bun rege din Boemia (care, de fapt, a fost duce), asasinat la 28 septembrie 935, în drum spre biserică.

Tatăl lui Venceslau murise tânăr, însă băiatul a fost crescut ca un bun creștin de credincioasa lui bunică, Ludmila. Din nefericire, mama lui Venceslau, Drahomira, a rămas păgână și în scurt timp a poruncit ca soacra să fie ucisă, astfel încât să pună mâna pe putere ca regentă a tânărului Venceslau.

Când Venceslau a ajuns la vârsta majoratului, a preluat frâiele guvernării, dovedind pe loc că avea instincte bune, în vremurile neprielnice ale istoriei. A făcut legământ să rămână virgin, a încurajat răspândirea creștinismului în Boemia și, spre marea dezamăgire a soldaților săi, a făcut pace cu împăratul german, Henric Păsărarul.

Și-a înfuriat nobilii prin rectitudinea sa creștină, mai ales prin dorința de a-i ajuta pe săraci.

În anul 935, tânărul duce în vârstă de douăzeci și doi de ani și-a părăsit capitala, Praga, să-l viziteze pe fratele său, Boleslau. După o seară de petreceri magnifice, Venceslau s-a trezit devreme ca să se ducă la slujba de dimineață. Însă când dădea să intre în biserică, oameni plătiți de fratele său l-au omorât cu brutalitate.

Potrivit lui Cosma din Praga, unul dintre fiii lui Boleslau s-a născut în ziua morții lui Venceslau și, din cauza circumstanțelor de rău augur ale nașterii sale, copilul a fost numit Strachkvas, care se traduce prin „sărbătoare groaznică”.

Există o tradiție care spune că slujitorul loial al Sfântului Venceslau, Podevin, i-a răzbunat moartea prin uciderea unuia dintre principalii conspiratori, dar a fost executat de către Boleslau.

Boleslau a căpătat ce-și dorise: a devenit duce. Însă Venceslau a devenit mai apoi sfântul patron al Boemiei și, mai târziu, al Cehoslovaciei.

Sărbătoarea sa este celebrată pe 28 septembrie, în timp ce mutarea moaștelor sale, care a avut loc în anul 938, este comemorată în data de 4 martie.

Începând din anul 2000, ziua de sărbătorire a Sfântului Venceslau (28 septembrie) este sărbătoare publică în Republica Cehă, celebrată ca Ziua Suveranității Cehe.

Sursa foto: wikipedia.org

Tot la 28 septembrie:

48 î.Hr.: Este asasinat generalul roman Pompei cel Mare.

1215: Se naște împăratul mongol al Chinei, Kublai Han.

1573: Se naște pictorul italian Caravaggio (Michelangelo Merisi), în orășelul al cărui nume îl poartă, lângă Bergamo.

1841: Se naște prim-ministrul francez Georges Clemenceau.

1864: Karl Marx fondează Prima Internațională la Londra.

1895: Moare omul de știință francez Louis Pasteur.

Geo Alupoae, critic de teatru.