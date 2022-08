Duminica a zecea după Rusalii, numită și Duminica Vindecării lunaticului, 21 august 2022, a fost sărbătorită în mod deosebit în comuna suceveană Moara. Activitatea pastoral-misionară intitulată „Tradiții românești în duhul Bisericii strămoșești” a adus împreună în rugăciune numeroși credincioși în mijlocul cărora s-a aflat Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Ierarhul a fost întâmpinat cu pâine și sare, potrivit obiceiului, și mai apoi, înconjurat de tineri îmbrăcați în costum popular specific zonei, purtând tricolorul în mâini, a fost condus pe un podium special amenajat pentru a săvârși Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Din soborul slujitor au făcut parte și pr. Constantin Oprea, consilier eparhial în cadrul Sectorului Cultural al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, pr. Filaret Ruscan, consilier în cadrul Sectorului Misiune Pastorală și Actualitate Creștină, precum și pr. Minu Mititelu, protoiereu al Protopopiatului Suceava II.

La evenimentul desfășurat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, au participat reprezentanți ai autorităților locale și județene, între care Niculai Barbă, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, și Ferdinad-Eduard Dzinischi, primar al Comunei Moara.

După citirea textului pericopei evanghelice în care este prezentată minunea săvârșită de Însuși Mântuitorului Iisus asupra lunaticului, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a rostit un cuvânt de învățătură. Preasfinția Sa a explicat înțelesul duhovnicesc al Evangheliei lecturată astăzi în toate bisericile ortodoxe și le-a vorbit credincioșilor prezenți despre importanța și necesitatea manifestării recunoștinței atunci când vine vorba de binecuvântările revărsate de către Dumnezeu asupra noastră. „Știți la ce s-ar fi așteptat Domnul Hristos? La ceva mai multă recunoștință. S-ar fi așteptat Domnul Hristos ca oamenii să nu profite de El. Nu stăteau în jurul Lui pentru că era cineva, ci pentru că făcea ceva. Nu L-au recunoscut ca fiind Fiu al lui Dumnezeu trimis pe Pământ, ci au văzut în El, în Iisus din Nazaret, pe cineva care le asigura nevoia pântecelui, le vindeca bolnavii, le învia morții. (…) Să nu-L transformăm și noi pe Dumnezeu în împlinitorul de la distanță și fără nicio relație cu noi a cererilor noastre. Să nu-L exploatăm pe Dumnezeu. Să nu-L folosim pe Dumnezeu, să nu apelăm la Dumnezeu doar când ne e greu, doar când avem nevoie de El și după aceea, ca și când nu mai există. (…) Să-I fim credincioși lui Dumnezeu, să fim fideli lui Dumnezeu, să nu ne rușinăm a spune că eu sunt al lui Dumnezeu, eu sunt creștin, eu sunt ortodox, eu mă închin cu semnul Sfintei Cruci. Eu nu mă lepăd de Dumnezeul meu cum bate vântul. Ci și în boală și în sănătate, și în vreme de pace și în vreme de război, și când îmi merge bine și când nu îmi merge bine, eu sunt cu Dumnezeu și știu că Dumnezeu este cu mine și acest Dumnezeu puternic este Cel Ce mă scoate din toate nevoile când știe El și cum știe El, dar eu tot al Lui sunt. Nu-mi trădez credința și nu mă lepăd de Dumnezeu. Și să învățăm să ne supunem acestui Dumnezeu, să nu fim îndărătnici să ne plecăm mințile, să ne plecăm gândurile, să ne plecăm capetele inimii mai ales înaintea acestui Dumnezeu Atotputernic, să nu ne punem încrederea în noi. Dacă ne punem încrederea în noi vedeți unde ajungem, nicăieri.”

La momentul rânduit, ierodiaconul Naum Gâ(n)scă a fost hirotonit ieromonah pe seama Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, iar în timpul împărtășirii clericilor Grupul Tradițional „Dor” din localitatea Moara a interpretat o serie de cântece patriotice.

Pr. consilier Constantin Oprea a dat citire mesajului Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, cu ocazia Duminicii migranților români.

La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul i-a înmânat domnului primar al Comunei Moara, Ferdinad-Eduard Dzinischi, distincția Ordinul „Mușatinii”, oferită de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic pentru strădania în slujirea semenilor, „urmând (astfel) domnilor Moldovei și altor vrednici ctitori de țară și neam”.

Ordinul „Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava” a fost oferit slujitorilor sfintelor altare ale parohiilor comunei, între care îi amintim pe pr. Tiberiu Bardan, director al Fundației „Anastasie Crimca” a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, și pr. Răzvan Câmpulungeanu, misionar protopopesc al Protopopiatului Suceava II, întrucât au urmat exemplul oferit de „tânărul înțelepțit de Dumnezeu, care și-a îndeplinit cu devotament slujirea sa și și-a fundamentat credința ortodoxă pe înțelegerea Evangheliei, mărturisind-o curajos semenilor săi prin faptă și cuvânt”.

Distincții de vrednicie au fost oferite și binefăcătorilor și susținătorilor lucrării Bisericii, ca semn al prețuirii și recunoștinței pentru meritele deosebite în promovarea și susținerea valorilor creștin-ortodoxe românești.

Ca mulțumire pentru binecuvântarea arhierească, ierarhul a primit din partea consiliului local o icoană cu chipul Maicii Domnului.

Un alt moment cu adevărat deosebit a avut loc după Sfânta Liturghie, când soborul slujitor, condus de Preasfinţitul Părinte Damaschin, a săvârșit slujba de mulţumire şi binecuvântare pentru familiile care au împlinit 50 de ani de împreună-vieţuire.

A urmat sfințirea troiței ridicată în semn de omagiu pentru memoria și veșnica pomenire „a dascălilor, ctitorilor și eroilor Comunei Moara”. Soborul slujitor a săvârșit Slujba sfințirii celei mici a apei, binecuvântând apoi monumentul din lemn, sculptat de către pr. Vasile Ioniță. La acest moment s-au alăturat Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, Prefectul Județului Suceava, Alexandru Moldovan, precum și alți reprezentați ai autorităților locale și județene.

Evenimentul „Tradiții românești în duhul Bisericii strămoșești”, parte a zilelor Comunei Moara, a continuat cu o rugăciune de binecuvântare pentru meșteșugarii și gospodarii de pe aceste meleaguri, dar și cu o serie de manifestări cultural-artistice, menite să sporească bucuria celor prezenți la această zi de sărbătoare.

Irina Ursachi