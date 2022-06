1279 î.Hr. Numele meu este Ozymandias, rege al regilor: „Privește-mi lucrările, Puternice, și disperă!”.

În această zi, omul a cărui statuie a inspirat aceste celebre versuri ale lui Percy Shelley a devenit unicul conducător al Egiptului antic, peste care a domnit cu o putere inegalabilă timp de 66 de ani.

Noi îl cunoaștem sub numele de Ramses al II-lea, dar asemenea tuturor faraonilor, a avut multe nume, dintre care unul a fost Usermaatre, care a devenit peste milenii Ozymandias.

Născut om de rând, Ramses era fiul unuia dintre generalii de seamă ai Egiptului, devenit faraon sub numele de Seti I, după moartea regelui anterior, care nu avusese descendenți. Potrivit hieroglifelor de pe numeroasele sale monumente, Ramses a fost un mare rege războinic, luptând mai ales împotriva hitiților, însă cercetătorii moderni sugerează că acest conflict a fost, mai curând, un blocaj.

Fără nici o îndoială însă, a fost un mare constructor. A ridicat noua capitală egipteană, pe care a numit-o Pi Ramesse Aa-nakhta sau Casa Lui Ramses Mare în Victorii. Astăzi se mai păstrează doar vestigii, dar în tot Egiptul pot fi întâlnite statui gigantice ale lui Ramses, mai ales la Luxor și la Abu Simbel, unde cele patru statui enorme îl reprezintă, toate, pe faraon.

Shelley își bate joc de vanitatea regilor, însă aceste statui-portret nu au avut un scop exclusiv de autoglorificare. Egiptenii din perioada lui Ramses credeau că sufletul poate să se ducă la „ceruri” – Regatul lui Osiris – numai dacă trupul supraviețuia, credință care a inspirat procesul de mumificare. Însă unii credeau că sufletul mai poate să supraviețuiască și prin propria imagine – cum ar fi o statuie.

Îndelungata domnie a lui Ramses a luat sfârșit odată cu moartea lui, în luna august 1213 î.Hr., la vârsta de aproape o sută de ani. După moarte, trupul său a fost supus unui proces de îmbălsămare de 70 de zile. În mod evident, cei care s-au ocupat de îmbălsămare au făcut o treabă foarte bună, de vreme ce, în iunie 1886, un arheolog francez a desfăcut bandajele lui Ramses, scoțând la iveală chipul intact al unui bătrân cu părul roșu. Astăzi mumia poate fi văzută la Muzeul din Cairo.

În afara numeroaselor statui de proporții colosale din Egipt ale lui Ramses, există și alte monumente care ne amintesc de el în viața de zi cu zi.

Unul dintre obeliscurile sale, amplasat la origini în Luxor, înfrumusețează astăzi Piața Concorde din Paris, fiind adus din Egipt de Napoleon.

Monumentul de la Washington a fost inspirat de el. Putem găsi, de asemenea, referiri la el în Vechiul Testament, Ramses fiind faraonul la care se face referire în Biblie în perioada lui Moise.

S-a stabilit, în linii mari, că Moise a trăit și a muncit în Egipt în timpul domniei lui Ramses, iar un istoric francez a speculat chiar că cei doi ar fi fost prieteni.

În sfârșit, în America, o marcă de prezervative de renume se numește Ramses, cât se poate de neadecvat, dacă avem în vedere că Ramses a avut 46 de fii și aproape 50 de fiice, inclusiv patru care i-au devenit și soții.

Tot la 25 iunie:

1646: Capitularea Oxfordului în fața Capetelor Rotunde marchează încheierea Războiului Civil din Anglia.

1876: Indienii americani anihilează trupele generalului Custer la Little Bighorn.

