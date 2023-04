Sub sloganul VREM O VIAȚĂ DEMNĂ PENTRU VÂRSTNICII NOȘTRI!, Federația SenioriNET demarează Campania de susținere a Cartei Albe a Drepturilor Persoanelor Persoanelor Vârstnice din România.

Începând din luna martie și până în septembrie 2023, ne propunem să strângem10.000 de semnături pentru a susține acest demers în fața autorităților.

Dorim ca, împreună cu autoritățile centrale și locale, să asigurăm o bătrânețe decentă vârstnicilor din România și să contribuim la creșterea accesului acestora la servicii sociale, medicale și alte resurse ale comunității. (Aurelia Pasăre, Vicepreședinte SenioriNET)

Carta Albă a Drepturilor Persoanelor Vârstnice din România este un document manifest menit să pună pe agenda publică din România subiectul îmbătrânirii active, al drepturilor persoanelor vârstnice de a fi îngrijite conform nevoilor propriiși de a continua să aibă o viață activă alături de familie și prieteni.

Documentul aduce în discuție generarea de schimbări în abordarea problematicii vârstnicilor, a viziunii asupra îmbătrânirii, a politicilor sociale pentru vârstnici, dincolo de servicii medicale și de îngrijire.

Carta Albă, cuprinde, de asemenea, o serie de recomandări pentru îmbunătățirea politicilor de protecție a persoanelor vârstnice, extrase din practica zilnică a reprezentanților SenioriNET (furnizori de servicii pentru persoanele vârstnice, cu o experiență de peste 10 ani în domeniu).

Carta Albă a Drepturilor Persoanelor Vârstnice a fost lansată în consultări la Palatul Victoria încă din septembrie anul trecut, în perspectiva Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice.

Obiectivele Cartei Albe:

Să stabilească orientări strategice cu privire la drepturile vârstnicilor.

Să deschidă și să mențină dialogul pe tema drepturilor vârstnicilor.

Să crească vizibilitatea problematicii vârstnicilor din România.

Să evidențieze nevoile și caracteristicile specifice alevârstnicilor din România, în corelație cu organizațiile care acționează în sprijinul lor.

Să promoveze recomandări pentru politici publice destinate vârstnicilor din România.

Ponderea persoanelor vârstnice va crește foarte mult și societatea civilă vine și completează golurile acolo unde statul nu reușește. Marea problema a vârstnicilor este că nu-și cunosc drepturile și nu au acces la informare corectă. Carta Albă este un document foarte bine venit și reunește toate drepturile fundamentale de care are nevoie persoana vârstnică din România. De aceea o voi susține și promova. (Simona Negoescu – Director Secretariat Tehnic, Consiliul Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice)

Cei care doresc să se alăture campaniei, sunt invitați să completeze formularul disponibil la adresa:https://seniorinet.ro/semneaza-pentru-carta-alba/

Mai multe informații despre Carta Albă a Drepturilor Persoanelor Vârstnice din România, sunt disponibile aici: https://seniorinet.ro/carta-alba/

CONSTRUIM ÎMPREUNĂ PENTRU NOI ȘI PENTRU GENERAȚIILE CARE VIN, BĂTRÂNEȚEA PE CARE O MERITĂM!

Inițiatorii petiției: Federația SenioriNET – 45 de organizații neguvernamentale furnizoare de servicii socio-medicale adresate persoanelor vârstnice, care își propun includerea în agenda publică a problematicii vârstnicului din România.

Îmbătrânirea populației este o tendință globală semnificativă, iar România nu face excepție. De aici, necesitatea acestui document care își propune să alinieze, într-o direcție comună, eforturile de cooperare și coordonare susținute de către organizațiile neguvernamentale, profesioniștii în domeniu, autoritățile naționale și locale.

