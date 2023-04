AER, Asociația de Ecoturism din România, a inițiat campania #faragunoaie, Dreptul la un mediu sănătos, prin care cere Guvernului respectarea art. 35 din Constituția României – rezolvarea problemelor de gestionare a deșeurilor și măsurile care se impun pentru aplicarea legilor de protecție a mediului, conform Constituției.

Concret, AER solicită măsuri concrete pentru a rezolva următoarele necesități fundamentale:

1. Fără gunoaie în natură, pe șosea, lângă drumuri, la marginea satelor!

2. Sortare și colectare selectivă a deșeurilor oriunde în România!

3. Sistem de management integrat al deșeurilor accesibil pentru toate comunitățile din România!

4. Stop arderilor ilegale a gunoaielor!

5. Stop poluării aerului și apei!

Context

România are dificultăți serioase în ceea ce privește gestionarea problemelor de mediu. Vrem o țară curată, dar mizeria se strânge sub ochii noștri, aerul și apa devin din ce în ce mai poluate, iar măsurile întârzie să apară. Odată cu sfârșitul iernii, ies la iveală mormane întregi de gunoaie la marginea orașelor și satelor, de-a lungul drumurilor și al căilor ferate , în păduri și pe malurile apelor. România își pierde din frumusețe, fiind îngropată în pet-uri, doze și mucuri de țigară. Aerul din orașe devine greu de respirat, iar apa fântânilor adeseori nu mai este potabilă. Imaginea noastră de țară are cumplit de suferit, iar brand-ul turistic Grădina Carpaților se transformă într-o glumă proastă.

Adeseori, ne petrecem timpul într-un mediu poluat și murdar, deși Constituția României, prin articolul 35, ne spune că avem dreptul la un mediu sănătos.