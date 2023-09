La data de 31 august ora 09:50, patrula din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Adâncata, în timp ce efectuau activități pe linie de poliție rutieră pe raza de competență, pe raza satului Mitocu Dragomirnei respectiv pe DJ 208 U, a procedat la efectuarea semnalului regulamentar de oprire a unui autoturism condus de către o femeie. După ce s-au legitimat și și-au declinat calitatea, polițiștii au solicitat acesteia să înmâneze documentele personale si cele ale autoturismului în vederea efectuării controlului. Cu această ocazie, conducătoarea auto a înmânat certificatul de înmatriculare, polița RCA valabilă și actul de identitate, precizând faptul că nu are asupra sa permisul de conducere. Astfel, s-a stabilit faptul că la volanul autoturismului se afla o femeie de 50 ani, domiciliată în sat Mitocu Dragomirnei. În urma interogării bazelor de date ale Poliție Române s-a constatata faptul că femeia are dreptul de a conduce suspendat. În cauză s-a întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de: conducerea unui vehicul fără permis de conducere faptă prev.și ped. de art. 335 alin. 2 Cod Penal urmând a fi soluționat procedural de lucrătorii Secției 8 Poliție Rurală Adâncata.