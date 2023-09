Flutur dă un impuls constructorilor de pe șantierele din Vatra Dornei. ”Am convenit ca până în 15-20 noiembrie să fie finalizată această zonă din Centru” (foto)

Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, s-a aflat astăzi pe șantierele din municipiul Vatra Dornei alături de primarul Ilie Boncheș, viceprimarul Marius Râpan și deputata Angelica Fădor, pentru a impulsiona constructorii să finalizeze lucrările cât mai repede. ”Am venit la timp la Vatra Dornei. Astăzi am avut o întâlnire cu cei din primărie cu tot aparatul tehnic de la Urbanism și firmele care lucrează aici la Vatra Dornei. În primul rând atât firma care modernizează Cazinoul care ne-a garantat că până în 15 octombrie va fi finalizat tot ce era de finalizat la Cazinou, proiectanții de la Cazinou dar și cu firmele care lucrează în oraș. Firma care asfaltează străzi, care face trotuarele, pasajul subteran, podul. Aici am stabilit un calendar împreună cu dumnealor ca până în 15-20 noiembrie să fie finalizată această zonă din Centru. Sunt multe lucruri care sunt finalizate dar trebuie să prindă contur. De exemplu gazul metan, mai sunt 4 km din 30 de km pentru îngroparea conductei și undeva de la 1 noiembrie să se înceapă a se da drumul la gaz. Se lucrează de asemenea la partea din centru de asfaltare prin fața Primăriei și avem promisiune că în următoarele două săptămâni se va turna stratul de asfalt. E bine că am avemit și o să mai vin aici Vatra Dornei ca să fim aproape de construcrori, de proiectanți, de Primărie ca să terminăm să putem pune în valoare așa cum trebuie stațiunea Vatra Dornei. Dacă cineva se întreabă nu o să rămânem doar pe Vatra Dornei ne mutăm și în alte zone. Cred că Rădăuțiul are nevoie de asemenea să urmărim foarte atent ce se întâmplă în Centru și nu numai aici dar și celelalte localități din județul Suceava unde eu o să mă implic de fiecare dată când simt că va fi nevoie”, a declarat Flutur.

