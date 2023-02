La data de 19 februarie în jurul orelor 18:17, în timp ce conducea autoturismul pe strada Grigore Alexandru-Ghica din municipiul Suceava, la o trecere pentru pietoni, un localnic de 42 de ani a surprins și accidentat o localnică de 68 de ani, angajată în traversarea străzii pe trecerea pentru pietoni, marcată și semnalizată corespunzător. Din impact a rezultat rănirea femeii de 68 de ani, care a fost transportată cu ambulanța la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Conducătorul auto a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal, ce va fi soluționat procedural.

