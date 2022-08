Ediția 33 a Festivalului de Teatru Piatra Neamț se desfășoară în perioada 5-18 septembrie 2022.

Tema acestei ediții este 146 KM, reprezentând distanța dintre Teatrul Tineretului din Piatra Neamț și Vama Siret, aflată la granița dintre România și Ucraina. Tema aleasă pentru această ediție este o invitație la reflecție asupra modului în care ne raportăm la evenimente sociale ce schimbă profund și rapid realitatea cotidiană.

29 de spectacole | 8 țări | 47 de evenimente

Festivalul își continuă și în acest an direcția curatorială, reflectată prin selecția spectacolelor și a evenimentelor care compun Secțiunea națională, Secțiunea internațională, Secțiunea „TT în Festival” și Secțiunea „Festival +”, adresându-se în primul rând comunității locale – spectatorilor din Piatra Neamț, Târgu Neamț și Roman.

Secțiunea națională reunește spectacole care au un concept contemporan, prezintă o viziune critică asupra provocărilor lumii de astăzi și care își asumă riscuri estetice.

Secțiunea internațională, denumită încă de anul trecut „Something to declare”, reunește producții ale unor artiști din Ucraina, Republica Moldova, Germania, Ungaria, Estonia, Letonia și Franța, care propun teme de reflecție asupra realităților unei Europe confruntate cu multiple provocări, dintre care cea mai complicată este războiul din Ucraina.

Secțiunea „TT în Festival” prezintă cele mai recente producții ale Teatrului Tineretului, montări în premieră ale unor texte originale.

Secțiunea Festival + include 6 expoziții, 4 lansări de carte, 2 concerte, 3 proiecții de filme, 2 ateliere, 1 circuit video mapping.

Pentru al doilea an consecutiv, Festivalul va acorda Premiul „Cătălina Buzoianu“, celebrând astfel memoria unei regizoare de excepție, formatoare de artiști din spațiul teatral românesc, a cărei activitate din anii ‘70-’80 a marcat parcursul estetic al Teatrului Tineretului. De asemenea, Juriul de adolescenți va acorda un premiu spectacolului considerat cel mai relevant pentru generația lor, o marcă a Festivalului, prezentă în ultimele 5 ediții.

Luni, 5 septembrie

16:00 | Teatrul Tineretului

Tabăra de pictură pentru adolescenți, coordonată de artistul Ciprian Istrate

Vernisaj: „AICI. ACUM. De pus în ramă”

17:00 | Scena mobilă | +12

Natalia Blok (Ucraina)

Something to declare: Skin Deep | Our Children / În piele | Copiii noștri

20:00 | Teatrul Tineretului | +14

Teatrul „Alexei Mateevici”, Chișinău (Republica Moldova)

Something to declare: Să le spunem pe nume

Marți, 6 septembrie

18:00 | Muzeul de Artă Piatra Neamț

White Cuib

Vernisaj: „Jurnal de virus”

18:30 | Muzeul de Artă Piatra Neamț

Rezidența9, București

Vernisaj: „AICI. ACUM. The Artist are Present”

20:00 | Scena mobilă | +12

Linotip – Centrul Independent Coregrafic, București

HUMANS | BODIES | IMAGES

Miercuri, 7 septembrie

17:00 | Teatrul Tineretului

Lansare de carte: „VÁCLAV HAVEL – Deținut politic și președinte: singur împotriva sistemului”

Invitat: Mircea Dan Duță

17:00 | Teatrul Tineretului

Centrul Ceh București

Vernisaj: „Europa ca sarcină“ – viziunile lui Václav Havel despre rolul și responsabilitățile Europei în contextul contemporan

18:00 | Muzeul de Artă Piatra Neamț

Lansare de carte: „Să nu privești înapoi. Comunism, dramaturgie, societate“, antologie coordonată de Liviu Malița. Invitat: Liviu Malița

19:00 | Teatrul Tineretului

Levente Benedek

Vernisaj: DEUS EX SALIVA / COLL[AGE]

20:00 | Teatrul Tineretului | +12

HAU Hebbel am Ufer, Berlin (Germania) și teatru-spălătorie, Chișinău (Republica Moldova)

Something to declare: Symphony of progress / Simfonia progresului

Joi, 8 septembrie

17:00 | Scena Mobilă

Proiecție de film: „Justiție altfel pentru Moldova”

Invitat: Codru Vrabie

18:30 | Teatrul Tineretului

Levente Benedek

Vernisaj: AFI(Ș)-OBIECT

19:00 | Teatrul Tineretului | +12

Teatrul Dramatic „Fani Tardini”, Galați

O repetiție moldovenească

22:00 | The Library Bar

Concert: LUNA AMARĂ

Vineri, 9 septembrie

15:00 | Teatrul Tineretului

Atelierul „Spectatorul critic”

coordonator: Mihai Brezeanu

17:00 | Palatul Copiilor | +12

Artur Sumarokov (Ucraina)

Something to declare: Decolonizing myself

20:00 | Teatrul Tineretului | +12

Teatrul Tineretului Piatra Neamț

BABEL 11:4 sau TOTUL A ÎNCEPUT

21:00 – 23:00 | Târgu Neamț

Asociația OV 05 & Platforma Culturală Frilensăr

Circuit video mapping: PORTRET COLECTIV EFEMER

Sâmbătă, 10 septembrie

11:00 | Teatrul Tineretului | +7

Teatrul Tineretului Piatra Neamț OAU

12:00 | Palatul Copiilor

Atelierul „Theater Peace No. 1”

coordonatori: Joanna Klass și Wojciech Szaszorwhich (Warsaw Bauhaus Collective, Polonia)

15:00 | Teatrul Tineretului

Atelierul „Spectatorul critic”

coordonator: Mihai Brezeanu

16:00 | Muzeul de Artă Piatra Neamț

Lansare de carte: „Revoluții. Antologie de Teatru Contemporan Polonez“

Invitați: Katarzyna Niedurny, Oana Cristea Grigorescu și Paweł Rutkowski

18:00 | Palatul Copiilor | +12

Centrul Educațional de Arte Performative CEVA, Târgu Neamț / Platforma Culturală Frilensăr, București

IA MAI ZI CEVA!

20:00 | Teatrul Tineretului | +12

Teatrul Tineretului Piatra Neamț

VA URMA. Pe Planeta Oglindă

21:00 – 23:00 | Târgu Neamț

Asociația OV 05 & Platforma Culturală Frilensăr

Circuit videomapping: PORTRET COLECTIV EFEMER

Duminică, 11 septembri

11:00 | Rubik Hub | +7

MiniREACTOR, Cluj-Napoca

O gheară de ajutor

11:00 | Teatrul Tineretului | +12

Teatrul Odeon, București

Julieta fără Romeo

12:00 | Palatul Copiilor

Atelierul „Theater Peace No. 1”

coordonatori: Joanna Klass și Wojciech Szaszorwhich (Warsaw Bauhaus Collective, Polonia)

15:00 | Teatrul Tineretului

Atelierul „Spectatorul critic”

coordonator: Mihai Brezeanu

17:00 | Roman | +12

Centrul Educațional de Arte Performative CEVA, Târgu Neamț IA MAI ZI CEVA!

18:00 | Scena mobilă | +14

Reactor de Creație și Experiment, Cluj-Napoca

Partea 1. Iubirea

20:00 | Teatrul Tineretului | +12

Teatrul Odeon, București

Rebarbor

Luni, 12 septembrie

17:00 | Scena mobilă | +14

Reactor de Creație și Experiment, Cluj-Napoca

Dă-te din soare

18:00 | Teatrul Tineretului | +15

Teatrul Basca, Timișoara

TURNUL #următorulnivel

19:00 | Curtea Domnească | +12

Teatrul MASCA, București

EXODUL

20:00 | Teatrul Tineretului | +14

Fundația Vaba Lava (Open Space) (Estonia)

Something to declare: Letters from the front / Scrisori de pe front

Marți, 13 septembrie

16:00 | Muzeul de Artă Piatra Neamț

Lansare de carte: „Teatrul ca rezistență. Oameni de teatru în arhivele Securității” de Cristina Modreanu

Invitată: Cristina Modreanu

Prezentarea celor mai recente numere ale publicației Scena.ro

17:00 | Scena mobilă | +12

Teatrul Apropo, București

Pandemic Solos

18:00 | Teatrul Tineretului | +15

Teatrul Basca, Timișoara

TURNUL #următorulnivel

20:00 | Teatrul Tineretului | +12

Teatrul Apollo 111

Disco ’89: Cele 7 morți ale Mihaelei Runceanu

Miercuri, 14 septembrie

17:00 | Scena mobilă | +14

Ansamblul „Tabán Táncegyüttes”, Békéscsaba (Ungaria) și Compania „Aradi Kamaraszínház”, Arad 497

18:00 | Teatrul Tineretului | +15

Teatrul Basca, Timișoara

TURNUL #următorulnivel

20:00 | Teatrul Tineretului | +10

Teatrul Bulandra, București

FURTUNA

Joi, 15 septembrie

17:00 | Scena Mobilă

Proiecție de film: 3 scurtmetraje de Vlad Peri

18:00 | Teatrul Tineretului | +15

Teatrul Basca, Timișoara

TURNUL #următorulnivel

20:00 | Teatrul Tineretului | +12

Teatrul Clasic „Ioan Slavici”, Arad – Trupa Marionete și Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”, Timișoara

Dorde neunde

22:00 | The Library Bar

Concert: Corina Sîrghi și taraful condus de acordeonistul Shaun Williams (aka Jean Americanu)

Vineri, 16 septembrie

17:00 | Scena mobilă | +14

Teatrul Național Târgu Mureș – Compania „Liviu Rebreanu”

ÎNTOARCEREA

18:00 | Teatrul Tineretului | +15

Teatrul Basca, Timișoara

TURNUL #următorulnivel

20:00 | Teatrul Tineretului | +12

Compania KATLZ RIGA (Letonia)

Something to declare: Luggage stories / Poveștile din bagaj

Sâmbătă, 17 septembrie

17:00 | Scena mobilă | +12

Cie. Corps Indociles, Lyon (Franța)

SOLAS

18:00 | Teatrul Tineretului | +15

Teatrul Basca, Timișoara

TURNUL #următorulnivel

20:00 | Teatrul Tineretului | +12

Teatrul „Andrei Mureșanu”, Sfântu Gheorghe

DISPARIȚII

Duminică, 18 septembrie

11:00 | Scena mobilă | +5

Teatrul de Copii și Tineret, Sibiu

VACA ROSALINDA (O FABULĂ MUZICALĂ)

17:00 | Scena Mobilă

Proiecție de film: „Noi împotriva noastră” – documentar de Andra Tarara

20:00 | Teatrul Tineretului | +14

Teatrul Tineretului Piatra Neamț

MYTH SHOW. O istorie a neîncrederii