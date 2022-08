Cioc, cioc! Cine-i la usa? Lemnul stratificat! Si totusi, nu-i o gluma, ci o necesitate. Lemnul stratificat isi face din ce in ce mai mult aparitia la usa oamenilor. Insa, care sa fie motivele pentru care acest material a devenit atat de popular peste tot in lume?

Acesta este folosit in cele mai multe cazuri pentru ferestre si usi, permitand crearea unor piese mai rezistente ca oricand si libertate de creatie pentru tamplari.

Am facut mai multe cercetari si ti-am pregatit cele mai importante motive pentru care ar trebui sa iei si tu in considerare lemnul stratificat pentru a-ti construi casa ideala. Acest material a schimbat regulile jocului si suntem siguri ca nu te vei mai intoarce la lemnul obisnuit dupa ce afli beneficiile lemnului stratificat.

Personalizare fara limite

Daca ti-ai dorit intotdeauna sa oferi personalitate locuintei tale, insa te-ai rezumat la obiectele de interior, venim cu vesti bune. Lemnul stratificat este un material la care oamenii apeleaza din mai multe motive, cel principal fiind faptul ca este printre singurele care le ofera sansa de a crea cele mai neobisnuite si unice modele.

Cum nicaieri nu-i ca acasa, acum te poti bucura de sentimentul de familiaritate si caldura chiar de la intrare cu usi exterioare lemn stratificat.

Apeleaza la un tamplar profesionist, pregatit pentru orice provocare si creati impreuna detalii superbe care vor scoate in evidenta stilul si personalitatea voastra, oferindu-va bucuria pe care oricine ar trebui sa o simta in momentul in care ajunge acasa.

Inspira-te din stilurile vintage sau din noile tendinte in materie de mobilier si da viata casei tale prin creatii la care puteai doar sa visezi.

Durabilitatea este cheia

Daca ai petrecut atat de mult timp creand piesele perfecte pentru noua ta casa, cu siguranta nu iti doresti sa renunti la ele prea curand din cauza uzurii. Deoarece usile sunt piese de exterior, exista un risc crescut ca acestea sa se deterioreze mai rapid din cauza conditiilor vitrege si a trecerii anilor.

Ei bine, apeland la lemn stratificat, problemele privind schimbarea prematura a usilor nu vor mai exista. Acesta este unul dintre cele mai dure si rezistente materiale pe care le poti folosi. Datorita modului in care este confectionat, acesta nu permite ca noile achizitii sa se strice, asa cum se intampla cu alte materiale.

Apeland la acest tip de lemn te vei putea bucura ani de zile de frumusetea casei tale atat in interior, cat si in exterior.

Vei impresiona toti musafirii

Cu totii facem uneori eforturi suplimentare pentru a ne asigura ca familia si pietenii ce urmeaza sa ne faca o vizita au o parere buna despre locuinta noastra. Deoarece casa ta spune foarte multe lucruri despre tine, curatenia si ordinea sunt mereu nelipsite inainte de aparitia oaspetilor. Ei bine, de ce sa nu le cream o impresie placuta chiar inainte de a intra?

Lemnul stratificat este usor de modelat, astfel ca poti sa creezi detalii unice pe suprafata usii, oferind o imagine de vis oricui iti trece pragul. Cu siguranta cei care vor vedea aceasta creatie vor ramane fascinati de frumusetea ei, trecand cu vederea detaliile precum “cat de multa ordine este in sufrageria ta”.

Un pahar pe masa este un detaliu, insa o usa personalizata spune o poveste.