Ediția34 a Festivalului de Teatru Piatra Neamț se desfășoară în perioada 8-21 septembrie 2023.

Tema ediției este Zona de siguranță, prin care Teatrul Tineretului își dorește să creeze un spațiu sigur de întâlnire și dialog între artiști și spectatori, o zonă tampon în mijlocul unei lumi în care limitele sunt forțate din ce în ce mai puternic. Zona de siguranță este timpul de gândire și dezbatere asupra neliniștilor comune pe care (deloc) întâmplător le resimțim la nivel global: război, crize sociale, exces informațional, birocrații extreme, neîncredere, haos politic.

33 de spectacole | 7 țări | 63 de evenimente

Festivalul își continuă și în acest an direcția curatorială, reflectată prin selecția spectacolelor și a evenimentelor care compun Secțiunea națională, Secțiunea internațională – Something to declare, Secțiunea „TT în Festival” și Secțiunea „Festival +”, adresându-se în primul rând comunității locale – spectatorilor din Piatra Neamț, Roman, Târgu Neamț și din rural. Aceste evenimente constituie o platformă care facilitează întâlniri ale artiștilor profesioniști din Europa cu publicul și creează un spațiu de dialog asupra provocărilor actuale.

Secțiunea națională cuprinde spectacole bazate pe texte contemporane românești, semnate de artiști emergenți (și nu numai) ce urmăresc estetici și subiecte originale abordate în ultimul an pe scena teatrală din țara noastră (relația societății românești cu trecutul așa cum e înregistrat în memoria colectivă, incapacitatea adaptării într-o societate în continuă schimbare, reflecții asupra condițiilor socio-politice etc.)

Secțiunea internațională – Something to declare prezintă 6 spectacole din Cehia, Bulgaria/Germania, Ucraina/Germania, Slovenia, Kosovo și Belgia, semnate de artiste ale căror creații circulă în spațiul european, în festivaluri și în turnee. Ceea ce au în comun creatoarele acestor spectacole este faptul că explorează teritorii interdisciplinare și își exprimă viziunea asupra lumii în moduri reflexive și curajoase, abordând teme locale cu rezonanță universală precum: războiul și traumele cauzate de acesta, vulnerabilitatea și precaritatea femeilor migrante, boala și stigmatizarea, stereotipurile aplicate oamenilor în societate consumeristă, body shaming-ul, diferitele confruntări între generații.

Secțiunea TT în Festival include spectacolele realizate de către echipa TT în stagiunea 2022/2023, care vor completa și vor întări Zona de siguranță.

Secțiunea Festival + include 2 proiecții de film, 5 lansări (cărți și reviste culturale), 2 vernisaje, un concert, o instalație multimedia, Atelierul Spectatorul critic, Lansarea UNLOCK THE CITY!, proiect cultural co-finanțat de Uniunea Europeană, prin Programul „Europa Creativă“.

Pentru al treilea an consecutiv, Festivalul va acorda Premiul „Cătălina Buzoianu“, celebrând astfel memoria unei regizoare de excepție, formatoare de artiști din spațiul teatral românesc, a cărei activitate din anii ‘70-’80 a marcat parcursul estetic al Teatrului Tineretului.

De asemenea, Juriul de adolescenți va acorda un premiu spectacolului considerat cel mai relevant pentru generația lor, o marcă a Festivalului, prezentă în ultimele 6 ediții.

Vă invităm să descoperiți programul complet și alte informații despre Festivalul de Teatru Piatra Neamț pe site-ul Teatrului Tineretului: www.teatrultineretului.ro