Organizat de Ministerul Culturii și Turismului de la Ankara, „Festivalul Zonelor Culturale din Turcia” acoperă în acest an cinci orașe, cu evenimente complexe și foarte diverse. Activitățile vor avea loc la Istanbul, Ankara, Çanakkale, Diyarbakır și Konya între 16 septembrie și 23 octombrie, iar în curând și în alte orașe.

Festivalul a fost înființat în 2021, sub numele de “Festivalul Zonei Culturale Beyoğlu” iar ulterior a fost extins în acest an cu Ruta Culturală Ankara. Evenimentele derulate sub umbrela festivalului vor oferi experiențe culturale și artistice unice, cu spectacole de amploare, în toate cele 5 provincii menționate. Festivalul va avea loc în perioada 16 septembrie-23 octombrie la Istanbul, Ankara, Çanakkale, Diyarbakır și Konya. Festivalul va reuni aproximativ 15.000 de artiști și peste 3.000 de evenimente, de la artă la cinema, de la literatură la dans și de la muzică la arte digitale, activități ce se vor adresa tuturor gusturilor sau vârstelor.

„Prin Festivalul Zonelor Culturale din Turcia”, organizat cu scopul de a evidenția moștenirea culturală a Turciei , autoritățile își propun nu doar să dezvolte traseele culturale din respectivele orașe ci să transmită mesajul că arta și cultura, în general, sunt accesibile tuturor. Astfel, entuziasmul festivalului început anul trecut la Beyoğlu, în emblematicul cartier din Istanbul, va fi transmis anul acesta unui public mult mai larg, cu activități mult mai incluzive, răspândite în toate cele cinci provincii”, a declarat Mehmet Nuri Ersoy, ministrul Culturii și Turismului din Turcia.

Peste 100 de evenimente în Çanakkale

“Festivalul Traseului Cultural din Troya”, care va avea loc la Çanakkale în perioada 16-25 septembrie, va reuni peste 100 de evenimente constând în expoziții, concerte, dezbateri și ateliere practice. Peste 1.000 de artiști vor participa la evenimentele care vor avea loc în mai mult de 40 de locuri, pe toată durata festivalului.

Entuziasmul festivalului va continua timp de 23 de zile la Istanbul și Ankara.

Festivalul din Beyoğlu ( cartier de referință din Istanbul) și Zona Culturală Ankara vor avea loc în același timp în perioada 1-23 octombrie. Peste 6.000 de artiști, în 46 de locații diferite se vor întâlni cu iubitorii de artă în cadrul celor peste 1.000 de evenimente de pe agenda Festivalul Cultural din Beyoğlu. O altă zonă de eferveșcență culturală va reprezenta și Ruta Culturală Ankara, unde vor avea loc peste 500 de evenimente, cu participarea a aproape 5.000 de artiști, în 70 de locații, pe un traseu de 5,7 kilometri în zona Ankara Ulus.

500 de evenimente în Diyarbakır

Peste 2.000 de artiști, reuniți în 500 de spectacole, vor promova în fața spectatorilor bogăția culturală și artistică a Turciei și în Diyarbakır. Aici festivalul se va numi Ruta Culturală Sur, și va avea loc în perioada 8-16 octombrie.

Punctul de întâlnire al muzicii mistice

Cel de-al 19-lea Festival Internațional de Muzică Mistică Konya, inclus în Festivalurile Zonelor Culturale din Turcia, îi va transpune pe iubitorii de artă, prin lumi diferite. Muzicieni din Turcia, Spania, Egipt, Azerbaidjan, Germania, Uzbekistan, India și Iran vor performa în cadrul festivalului, care va avea loc în perioada 22-30 septembrie. De altfel, anul acesta este marcatp și cea de-a 815-a aniversăre a lui Rumi (Mevlana Celaleddin Rumi), celebru poet persan din secolul al XIII-lea, savant islamic, teolog și practicant al sufismului mistic.