O frumoasă filmare a fost făcută de un angajat al Direcției Silvice Suceava, în care un căprior caută și găsește hrană sub stratul gros de zăpadă într-o pădure administrată de Ocolul Silvic Putna. Filmarea a fost făcută de Adi Luca. Căpriorul are habitatul în zonele de șes și de deal, preferând pădurile de foioase sau amestec de foioase și rășinoase. Are o lungime de peste un metru și o înălțime de circa 70 de centimetri. Are picioarele lungi și subțiri terminate în copite mici și alungite. Se hrănește în principal cu frunze, dar mănâncă și lucernă, trifoi, grâu sau orz.

