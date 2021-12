O frumoasă filmare a reușit să facă silvicultorul Cristian Prisăcariu de la Ocolul Silvic Râșca din cadrul Direcției Silvice Suceava care a reușit să suprindă un cârd impresionant de ciute care au ieșit la o plimbare într-un frumos decor de iarnă cu multă zăpadă și brazi. Ciuta este femela cerbului și are habitatul în zone montane sau deluroase cu păduri întinse, care asigură condițiile de liniște, adăpost și hrană. Începând cu toamna, când are loc împerecherea, până când fată, ciutele trăiesc în cârduri, conduse de regulă, de ciuta cea mai bătrână. În cârdurile de ciute sunt amestecați, întotdeauna, viței şi chiar cerbi din al doilea an. Direcția Silvică Suceava administrează, prin intermediul celor 24 de ocoale silvice, peste 270 de mii de hectare păduri de stat.

