Cele mai noi filme cu Mads Mikkelsen și Sir Anthony Hopkins în rolurile principale și multipremiatul All of Us Strangers (r. Andrew Haigh) sunt doar câteva dintre titlurile incluse în programul celei de-a 23-a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania, care va avea loc la Cluj-Napoca între 14 și 24 iunie. Completată de filme premiate la Berlin și Veneția, selecția TIFF.23 le va oferi ocazia spectatorilor să urmărească, în premieră, unele dintre cele mai așteptate producții ale anului. Abonamentele pentru TIFF.23 au fost puse în vânzare online: https://tiff.eventbook.ro/

Superstarul danez Mads Mikkelsen (Încă un rând, Vânătoarea, Hannibal) revine pe marele ecran în The Promised Land (r. Nikolaj Arcel, Danemarca, 2023), o dramă istorică inspirată din evenimente reale, care a avut premiera la Veneția. Mikkelsen joacă un fost militar devenit fermier într-una din cele mai dificile regiuni agricole din Danemarca. O producție complexă care construiește un univers fascinant prin scenariu, imagine, actorie și decoruri, The Promised Land i-a adus lui Mikkelsen premiul pentru cel mai bun actor la European Film Awards și a fost propunerea Danemarcei la Oscar 2024. Filmul va fi distribuit în România de Independența Film.

Cu cei mai aclamați actori britanici ai momentului pe afiș, All of Us Strangers (r. Andrew Haigh, 2023) a fost un preferat al publicului și un răsfățat al galelor în ultimul sezon. Andrew Scott (Fleabag) joacă rolul unui scenarist din Londra contemporană, care trăiește izolat, încă bântuit de moarte părinților săi din copilărie. Când cunoaște un vecin, interpretat de Paul Mescal (Aftersun, Oameni normali), decide să-l lase în viața lui și să încerce o nouă cale spre vindecare. Distribuția este completată de Claire Foy (Coroana) și Jamie Bell (Billy Elliot). All of Us Strangers este bazat pe romanul Străini al scriitorului japonez Taichi Yamada, publicat în România la editura Humanitas.

În One Life (r. James Hawes, Marea Britanie, 2023), Sir Anthony Hopkins joacă rolul unui bărbat care, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a salvat aproape 600 de copii, preponderent evrei, din Cehoslovacia ocupată de naziști, dar care a trăit tot timpul apăsat de povara celor pe care nu i-a putut salva în acei ani negri. O emisiune TV din anii ’80 îi va schimba destinul. One Life este inspirat din viața lui Sir Nicholas ‘Nicky’ Winton.

Câștigător al Ursului de Argint la Berlinale 2024 pentru cel mai bun scenariu, Dying (r. Matthias Glasner, Germania, 2024) este o comedie dramatică despre finalul vieții, reflectată în mai multe personaje, membri ai aceleiași familii. „Impecabil jucat” (Variety), distribuția filmului este condusă de Lars Eidinger, cunoscut publicului din Lecții de persană, serii precum Babylon Berlin și All the Light We Cannot See, dar și din spectacolele de teatru regizate de Thomas Ostermeier, în care l-a jucat pe Hamlet sau pe Richard al III-lea. Distribuit în România de Freealize.

Tot din selecția Festivalului de la Berlin vine și drama psihologică Sons (r. Gustav Möller, Danemarca, 2023). O gardiană trece printr-o dilemă când un deținut pe care îl cunoaște este transferat la închisoarea în care lucrează. Ca să fie mai aproape de el, femeia decide să se mute în secția în care acesta este închis, cea mai periculoasă din instituție. Regizorul Gustav Möller este cunoscut publicului din Cluj-Napoca: filmul lui de debut, Vinovatul, a fost selectat în Competiția TIFF 2018, unde a câștigat Premiul Publicului, iar serialul regizat de el, Inimă întunecată/ The Dark Heart, a fost prezentat în 2022 în secțiunea Va Urma. Sons va fi distribuit în România de Transilvania Film.

Moromeții 3 încheie povestea celei mai cunoscute familii de țărani din literatura română. Regizat de Stere Gulea, care a semnat și primele două părți ale trilogiei Moromeții (1987, 2018), acest nou film urmărește cariera de scriitor a lui Niculae, fiul cel mic al lui Moromete, prins în vâltoarea schimbărilor ideologice din anii ’50. Va alege să fie parte din sistem sau va plăti cu libertatea? În rolul iconic al tatălui Ilie Moromete revine Horațiu Mălăele, iar Niculae este jucat de Alex Călin. Din distribuție mai fac parte Mara Bugarin, Olimpia Melinte, Iulian Postelnicu și Oana Pellea. Filmul va avea premiera la TIFF.23 și va fi distribuit ulterior de Transilvania Film.

După premiul obținut la Cannes pentru visceralul Les Misérables în 2019, cineastul francez Ladj Li propune Les Indésirables (Franța, 2023) o nouă dramă socială petrecută în suburbiile pariziene, un spațiu al revoltei și schimbării. Urmărind două personaje – o activistă și un tânăr primar – Les Indésirables ridică unele dintre cele mai divergente și importante teme sociale ale prezentului într-o producție plină de forță. Filmul va fi distribuit în România de Independența Film.

O poveste despre răzbunare și familie care a avut premiera la Veneția, Upon Open Sky (r. Mariana Arriaga, Santiago Arriaga, Mexic, 2023) urmărește trei frați adolescenți care pleacă spre granița Mexic – SUA într-o călătorie periculoasă: vor să-l găsească pe omul responsabil de moartea tatălui lor. Scenariul este semnat de Guillermo Arriaga, scriitor și cineast premiat la Cannes în 2005 pentru The Three Burials of Melquiades Estrada (r. Tommy Lee Jones) și nominalizat la Oscar pentru Babel (r. Alejandro G. Iñárritu). Arriaga este scenaristul celebrului 21 Grams (r. Alejandro G. Iñárritu), iar Mariana și Santiago Arriaga sunt copiii lui. Distribuit în România de Silverscreen.

La Cocina, regizat de unul dintre cei mai originali tineri cineaști ai Mexicului, Alonso Ruizpalacios, își poartă spectatorii în bucătăria unui restaurant new yorkez, în care un cuplu încearcă să-și păstreze relația intactă și să supraviețuiască unor joburi cu foarte multă presiune. Filmat în alb-negru cu câteva inserții de culoare surprinzătoare, La Cocina este o adaptare a piesei de teatru The Kitchen, scrisă de Arnold Wesker în 1957. Selecționat la Berlin, din distribuția filmului fac parte Rooney Mara (Fata cu un dragon tatuat, Carol) și mexicanul Raúl Briones. Distribuit în România de Bad Unicorn.

Cunoscut publicului TIFF pentru Din zori până în zori (2022), cel mai nou film al regizorului Selman Nacar, Hesitation Wound, examinează sistemul legal turcesc, concentrându-se pe un caz al unei avocate dintr-un oraș de provincie. Captivant și plin de suspans, Hesitation Wound beneficiază de interpretarea remarcabilă a actriței Tülin Özen și de imaginea semnată de DoP-ul român Tudor Panduru. Filmul este co-produs de Libra Films și a fost selecționat la Veneția. Va fi distribuit în România de Transilvania Film.

Mai multe filme și evenimente din TIFF.23 vor fi anunțate în curând pe tiff.ro.

