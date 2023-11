Urmare a unei sesizari transmise la Garda Nationala de Mediu- Comisariatul Judetean Suceava cu privire la afectarea factorilor de mediu, prin desfasurarea unei activitati de dezmembrări auto si colectarea/reciclarea fierului vechi din comuna Radaseni comisari din cadrul G.N.M.-C.J.Suceava au efectuat un control pe linie de protectie a mediului, constatand ca operatorul in cauza desfasoara activitatea de colectare a deseurilor metalice (fier vechi), fara sa detina autorizatie de mediu. Pentru neconformitatile constatate operatorul a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 40.000 lei – conform prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului. Prin actul de control incheiat s-au stabilit masuri de intrare in legalitate.