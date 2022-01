La aproximativ trei ani de la moartea artistului Leo Iorga, fiul acestuia, Edy, a vorbit despre trauma suferită, dezvăluind cum a reușit să se mai adune după ce părintele său a plecat dintre noi, notează click.ro.

„A fost un avantaj faptul că a trăit nouă ani de când am aflat că are cancer. Am avut timp să ne acomodăm psihic cu toții. Bine, eu cu fratele meu un pic mai bine decât mama, e și normal pentru că ei au petrecut mai mult timp împreună, ca soț și soție, dar cred că e valabil la oricine că există un punct în care realizezi că n-ai de ales și trebuie să mergi mai departe și să faci față. Plus că în cazul lui și în cazul celor care își pierd viața din cauza unei boli de genul asta sunt foarte multe familii care își doresc să se stingă ca să nu se mai chinuie. Am avut noroc că nu s-a chinuit prea mult, în asta constă iubirea decât să vezi să se chinuie în ultimul hal, mai bine îl lași să plece”, a declarat Edy, fiul lui Leo Iorga, la Antena Stars, conform sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/fiu-leo-iorga-declaratii-moartea-tatalui-409929.html