Pompierii militari ai Detașamentului Suceava împreună cu lucrători ai SVSU Bosanci, au intervenit cu patru autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodărie din localitatea Bosanci.

La sosirea echipajelor ardeau generalizat depozitul de furaje și acoperișul casei de locuit cu pericol de propagare la întreaga locuință. Au ars depozitul de furaje pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați și acoperișul casei de locuit pe o suprafață de aproximativ 30 de metri pătrați.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost: foc deschis în spații deschise. Din fericire nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au salvat casa de locuit.